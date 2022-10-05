Никогда не делайте этого с вашим двигателем осенью: советы водителям

Безусловно, собственный транспорт требует много внимания для долгого служения хозяину. А в осенне-зимний период этот уход следует умножать вдвое.

Что нельзя делать с двигателем и кузовом машины осенью – читайте в материале Styler.

Не мойте подкапотное пространство

Чаще это делают весной или летом, когда на улице достаточно тепла. Осенью моторный отсек может банально не высохнуть.

Как результат в двигателе, электронике и проводке появится никому не нужная излишняя влажность, которая приведет к дальнейшим поломкам и значительным затратам.

Обязательно прогревайте силовой агрегат

Опытные водители понимают, что летом можно просто завести машину и не спеша ехать, пока мотор прогреется до нужной температуры. А вот с понижением градуса на улице двигатель лучше разогреть заранее.

Дело в том, что масло любит тепло, которого осенью маловато. Соответственно не следует сильно "газовать", пока двигатель не выйдет на нужный температурный уровень.

Не мойте кузов перед заморозками

Этой части автомобиля тоже нужно уделить внимание дополнительно.

Лучше не мыть его перед возможными похолоданиями, ведь уплотнители могут примерзнуть. А если Фортуна будет совсем не на вашей стороне, то вместе с ними и дверь, багажник и люк топливного бака.

Это, кстати, веская причина, чтобы осенью и зимой ставить машину в гараже с отоплением или подземным паркингом.

Откажитесь от полировки кузова

Не всякая паста для полировки выдерживает резкие перепады температур. Зачастую даже просто неравномерно ложится на поверхность и быстро теряет свои защитные свойства. Поэтому полировка в преддверии холодного сезона не несет никакого смысла.