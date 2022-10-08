Міфи про водіння і поломки в холодний сезон: як не переплачувати автомеханікам

Часто з приходом холодів та погіршенням погодних умов водії починають більше нервувати на дорозі через ускладнення руху у дощові дні, коли туман, ожеледь, сніг та мороз. Експерти розвінчали деякі поширені міфи про керування авто в осінньо-зимовий період.

Міф: якщо водій зіткнувся з проколом - потрібна нова шина

Це повністю залежить від того, наскільки поганий прокол. Звичайно, якщо шина повністю розірвана - тут без варіантів, але деякі проколи можна відремонтувати без заміни шини та за невелику плату.

Так, залатати шину герметиком повітронепроникним можна самостійно в гаражі, або це можна зробити на СТО.

Якщо ваш прокол менше ніж 50 міліметрів у діаметрі, а механік наполягає на його заміні, є ймовірність, що вони намагаються "витрусити" з вас додаткові гроші, зазначають експерти, радячи уточнити ситуацію в іншого фахівця та отримати другу думку.

Міф: потрібний тиск у шинах

Існує поширена помилка, що потрібний тиск у шині надруковано на ній, що не відповідає дійсності. Насправді номер шини вказує розмір колеса, а не рівень повітря.

Через переповнення шини повітрям вони стануть горбистими та нерівними, що може утруднити керування авто, наражаючи на ризик водія та інших учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути збільшення ризику поломки, експерти рекомендують завжди перевіряти скільки повітря потрібно - зазвичай дані вказані в посібнику з експлуатації транспорту або на внутрішній стороні дверей авто.

Міф: старі машини ламаються частіше, ніж електромобілі

Британські фахівці в нещодавньому дослідженні з'ясували, що найненадійнішими машинами, коли справа доходила до неможливості завестися чи поломки, були електромобілі.

Як показали результати опитування, проведеного "Which?", близько третини респондентів визнали, що їхні електромобілі мали принаймні одну проблему, порівняно з 19% власників авто на бензині.

Водії у дослідженні заявили, що основні проблеми із сучасними електромобілями пов'язані з проблемами програмного забезпечення, а не з темпераментними батареями, зауваживши, що передові технології не завжди рятують водіїв від поломки.

Міф: авто зламається, якщо не міняти масло кожні 5 тисяч км

"Правило" про необхідність заміни масла в автомобілі кожні 5 тисяч кілометрів наразі фахівці ставлять під сумнів. За словами представника NerdWallet, це "могло бути правдою у минулому, але точно не сьогодні".

У більш сучасних авто деякі виробники рекомендують міняти масло щороку або через 16 тисяч кілометрів, але все залежить від марки та моделі машини. Тому важливо перевіряти ще раз і дотримуватися рекомендацій.

"Якщо залишити масло на більш тривалий термін, ви можете пошкодити свій двигун у довгостроковій перспективі та стати більш сприйнятливим до поломки", - додає експерт.