Мифы о платежах за свет, которые должен знать каждый украинец

Бумажные счета нужно хранить три года

На самом деле не нужно. Сейчас все расчеты доступны онлайн, то есть в личном кабинете YASNO. Сверяйте платежи с компьютера или телефона, а компания и так сохраняет их в системе.

Бумажный счет нужен, чтобы доказать, что оплата прошла успешно

На самом же деле сам счет не является подтверждением оплаты, а вот чек или квитанция об оплате как раз его подтверждают.

Бумажный счет - это документ, а электронный - нет

"Получив услуги, вы действительно должны получать счет - он может быть бумажным или электронным. Электронный имеет ту же силу, что и бумажный, то есть он такой же документ, как и напечатанная квитанция", - объясняют в компании.

В YASNO также призывают беречь деревья и для этого выбирать электронные счета, вместо печатных. Это можно сделать в личном кабинете. После этого компания перестанет отправлять бумажные квитанции на почту.

Почему в платежках приходят "космические" суммы

Также нередко у потребителей возникает вопрос, почему в платежках приходят большие суммы за электроэнергию, если они почти не "накрутили" свет за предыдущий период.

"Как правило, причина заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем. Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Для этого из предыдущих показаний счетчика вычитают текущие - это и есть количество использованных кВт-часов. Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, то объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", - объясняют в компании YASNO.

В компании подчеркнули, что даже если вы не пользовались светом, нужно передать показатели в текущем месяце. Иначе рассчитают оплату за среднестатистическое потребление света.