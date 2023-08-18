Міфи про платіжки за світло, які має знати кожен українець

Паперові рахунки треба зберігати три роки

Насправді не треба. Зараз всі розрахунки доступні онлайн, тобто в особистому кабінеті YASNO. Звіряйте платежі з комп’ютера чи телефона, а компанія й так зберігає їх у системі.

Паперовий рахунок потрібен, щоб довести, що оплата пройшла успішно

Насправді ж сам рахунок не є підтвердженням оплати, а от чек чи квитанція про оплату якраз його підтверджують.

Паперовий рахунок - це документ, а електронний - ні

"Отримавши послуги, ви дійсно маєте отримувати рахунок - він може бути паперовим або електронним. Електронний має ту ж силу, що і паперовий, тобто він такий же документ, як і надрукована квитанція", - пояснюють у компанії.

У YASNO також закликають берегти дерева й вибирати електронні рахунки замість друкованих. Це можна зробити в особистому кабінеті. Після цього компанія припинить надсилати паперові квитанції на пошту.

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

Також нерідко у споживачів виникає питання, чому у платіжках приходять великі суми за спожиту електроенергію, якщо вони майже не "накрутили" світла за попередній період.

"Як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем. Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - пояснюють у компанії YASNO.

У компанії наголосили, що навіть якщо ви не користувались світлом, то треба передати показники у поточному місяці. Інакше розрахують оплату за середньостатистичне споживання світла.