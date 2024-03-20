Microsoft выпустит Office 2024, который будет работать вечно: что известно

Microsoft представила некоторые детали предстоящего релиза Office 2024. Первой появится версия в рамках программы долгосрочного обслуживания LTSC. Позднее в этом году ожидается выпуск стандартной версии Office 2024, которая будет представлена вместе с операционной системой Windows 11 LTSC.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на форум Microsoft Tech Community , на котором Microsoft предоставляет услуги и ответы клиентам.

Что нового будет в офисном пакет

Microsoft заявляет, что новый пакет программ Office 2024 будет получать обновления в течение пяти лет. Теперь пользователи могут приобрести бессрочную лицензию без необходимости подписки на Microsoft 365.

Версия Office 2024 LTSC предназначена для тех, кто предпочитает стабильную работу и не всегда имеет доступ к интернету. Microsoft обещает, что в Excel появится множество новых функций, а в сервисе Outlook улучшатся инструменты.

Однако ряд функций, связанных с онлайн-возможностями, будут удалены, включая поддержку искусственного интеллекта в Word, Excel и PowerPoint, а также режим совместной работы и облачные сервисы. Пакет Office 2024 также не будет включать Microsoft Publisher, который полностью прекратит свою поддержку к 2026 году.

Стоимость стандартной версии Office 2024 останется на уровне Office 2021, но цена на версию LTSC, ориентированную на корпоративных клиентов, увеличится на десять процентов.

Новый Office будет совместим с Windows 10, Windows 11 и MacOS, а также доступен в обеих версиях: 32- и 64-разрядных.