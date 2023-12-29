Microsoft тестирует сверхбыстрый способ переустановки Windows. Что изменится для пользователей
Компания Microsoft тестирует функцию автоматической и быстрой переустановки операционной системы Windows 11.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что может измениться для пользователей в ближайшее время.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Windows Blogs, SiliconAngle, Toms Hardware.
О какой функции идет речь
Впервые о новой функции для пользователей в Microsoft сообщили еще в июле 2023 года. В компании подчеркнули, что она будет помогать загружать и устанавливать "восстановленную" версию операционной системы.
По словам разработчиков, такая функция может быть полезна во многих случаях, но прежде всего предназначена для поддержки безопасности и обновления устройства.
Новая функция получила название "Fix problems using Windows Update" и позволит пользователям забыть о резервном копировании или перемещении данных на внешние носители.
Как перезагрузить ПК "в один клик"
Чтобы быстро перезагрузить ОС Windows с помощью новой функции, пользователям достаточно будет:
- зайти в меню "Настройки"
- перейти к разделу "Система"
- открыть меню "Восстановление"
- нажать "Решить проблемы с помощью Windows Update"
При этом система автоматически обновит текущую версию операционной системы пользователя без удаления персональных данных и имеющихся на компьютере настроек или программ.
Пошаговая инструкция (скриншот: blogs.windows.com)
Когда заработает быстрая перезагрузка
Сегодня функция быстрой перезагрузки операционной системы доступна только в новой бета-версии Windows 11.
По мнению экспертов, команда "Fix problems using Windows Update" может быть полноценно запущена в окончательной версии Windows 11 и появится на компьютерах пользователей в начале 2024 года.
Напомним, ранее мы рассказывали о главном требовании для установки будущей Windows 12.
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