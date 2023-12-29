ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Microsoft тестирует сверхбыстрый способ переустановки Windows. Что изменится для пользователей

Пятница 29 декабря 2023 14:56
UA EN RU
Microsoft тестирует сверхбыстрый способ переустановки Windows. Что изменится для пользователей Не все любят "заморачиваться" с переустановкой ОС (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Компания Microsoft тестирует функцию автоматической и быстрой переустановки операционной системы Windows 11.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что может измениться для пользователей в ближайшее время.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Windows Blogs, SiliconAngle, Toms Hardware.

О какой функции идет речь

Впервые о новой функции для пользователей в Microsoft сообщили еще в июле 2023 года. В компании подчеркнули, что она будет помогать загружать и устанавливать "восстановленную" версию операционной системы.

По словам разработчиков, такая функция может быть полезна во многих случаях, но прежде всего предназначена для поддержки безопасности и обновления устройства.

Новая функция получила название "Fix problems using Windows Update" и позволит пользователям забыть о резервном копировании или перемещении данных на внешние носители.

Как перезагрузить ПК "в один клик"

Чтобы быстро перезагрузить ОС Windows с помощью новой функции, пользователям достаточно будет:

  • зайти в меню "Настройки"
  • перейти к разделу "Система"
  • открыть меню "Восстановление"
  • нажать "Решить проблемы с помощью Windows Update"

При этом система автоматически обновит текущую версию операционной системы пользователя без удаления персональных данных и имеющихся на компьютере настроек или программ.

Microsoft тестирует сверхбыстрый способ переустановки Windows. Что изменится для пользователей

Пошаговая инструкция (скриншот: blogs.windows.com)

Когда заработает быстрая перезагрузка

Сегодня функция быстрой перезагрузки операционной системы доступна только в новой бета-версии Windows 11.

По мнению экспертов, команда "Fix problems using Windows Update" может быть полноценно запущена в окончательной версии Windows 11 и появится на компьютерах пользователей в начале 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о главном требовании для установки будущей Windows 12.

Читайте также, что делать, если после обновления Windows не работает Wi-Fi.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Windows комп'ютери