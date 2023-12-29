Microsoft тестує надшвидкий спосіб перевстановлення Windows. Що зміниться для користувачів

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Windows Blogs, SiliconAngle, TomsHardware.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що може змінитися для користувачів уже найближчим часом.

Про яку функцію йдеться

Вперше про нову функцію для користувачів у Microsoft повідомили ще в липні 2023 року. В компанії наголосили, що вона допомагатиме завантажувати й встановлювати "відновлену" версію операційної системи.

За словами розробників, така функція може бути корисною в багатьох випадках, але перш за все призначена для підтримки безпеки й оновлення пристрою.

Нова функція отримала назву "Fix problems using Windows Update" й дозволить користувачам забути про резервне копіювання чи переміщення даних на зовнішні носії.

Як перезавантажити ПК "в один клік"

Для того, щоб швидко перезавантажити ОС Windows за допомогою нової функції, користувачам достатньо буде:

зайти в меню "Налаштування"

перейти до розділу "Система"

відкрити меню "Відновлення"

натиснути "Розв'язати проблеми використовуючи Windows Update"

При цьому система автоматично оновлюватиме поточну версію операційної системи користувача без видалення персональних даних і наявних на комп'ютері налаштувань чи програм.

Покрокова інструкція (скріншот: blogs.windows.com)

Коли запрацює швидке перезавантаження

Сьогодні функція швидкого перезавантаження ОС доступна лише у новій бета-версії Windows 11.

На думку експертів, команда "Fix problems using Windows Update" може бути повноцінно запущена в остаточній версії Windows 11 і з'явиться на комп'ютерах користувачів на початку 2024 року.