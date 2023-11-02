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Microsoft выпустила приложение на базе ИИ, которое упростит жизнь активным пользователям Word и Excel

Четверг 02 ноября 2023 19:25
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Microsoft выпустила приложение на базе ИИ, которое упростит жизнь активным пользователям Word и Excel Microsoft выпустила приложение Copilot на базе ИИ (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Корпорация Microsoft начинает постепенную продажу доступа к ассистенту Copilot на основе искусственного интеллекта, который выполнен в виде надстройки для офисного пакета Office 365. Для бизнес-пользователей стоимость месячной подписки на одного человека равна 30 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Известно, что Microsoft 365 Copilot может писать письма, собирать документы, анализировать базы Excel и составлять планы по заметкам.

По оценкам аналитиков, к 2026 году этот инструмент сможет приносить компании более 10 миллиардов долларов дохода в год.

Корпорация обнародовала свои планы по повсеместному внедрению ИИ в марте, но первопроходцами в сентябре стали крупнейшие компании США, входящие в рейтинг Fortune 100, среди которых Bayer, KPMG, Mayo Clinic, Suncorp и Visa, уже используют Copilot в платной программе раннего доступа.

Microsoft выпустила приложение на базе ИИ, которое упростит жизнь активным пользователям Word и ExcelИскусственный интеллект Copilot (gif: Microsoft)

Несмотря на то, что программа раннего доступа была запущена в мае, до сих пор нет надежных и независимых данных о реальном влиянии Copilot на производительность.

"Многие разговоры, которые мы провели даже с клиентами раннего доступа, были слишком короткими по времени, чтобы по-настоящему оценить качественные аспекты того, как они используют инструменты", - заявил аналитик исследовательской компании Gartner Джейсон Вонг.

Согласно Вонгу, примерно 20 процентов пользователей через два-три года будут регулярно использовать технологии, аналогичные Copilot, в своей рабочей деятельности.

Microsoft признает, что "ответы, которые дает генеративный ИИ, не обязательно будут на 100 процентов достоверными", хотя это не помешало росту популярности ChatGPT от OpenAI, чьи большие языковые модели лежат в основе Copilot.

Корпорация заявляет, что подсказки и ответы Copilot не используются для обучения языковым моделям и соответствуют стандартам конфиденциальности компании.

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