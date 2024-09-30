9 незаменимых помощников, которые легко и быстро найдут нужные файлы на компьютерах Windows

Поиск нужных файлов на компьютере с Windows порой превращается в настоящую головоломку, особенно если документы, фотографии или программы разбросаны по разным папкам. К счастью, существует множество инструментов, которые могут значительно упростить эту задачу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , посвященный технологиям.

Everything

Приложение решает почти все проблемы, которые могут быть с поиском Windows по умолчанию. Однако у него есть одно ограничение, которое может стать решающим для некоторых людей. Во-первых, он чрезвычайно быстрый и простой, что позволяет вам легко искать имена файлов Windows.

Интерфейс не перегруженный. Вы можете установить приложение бесплатно и начать поиск файлов немедленно. У него есть лимит, например, он не ищет по содержимому, а ограничен только именами файлов.

Это отличный вариант, если вы ищете простой и быстрый инструмент поиска для Windows, который не поддерживает поиск по содержимому, что может не быть для вас проблемой.

Плюсы:

Очень быстро можно осуществить поиск

Легкий, с минимальным воздействием на систему

Простой, лаконичный интерфейс

Результаты поиска в реальном времени

Минусы:

Невозможно выполнить поиск по содержимому файла

Ограничено только поиском по имени файла

Everything (фото: Technology Personalized)

Listary

Приложение бесплатное, а его установка проста. Это один из немногих инструментов поиска, который можно использовать без какого-либо обучения.

Если вы когда-либо использовали Finder на Mac, Listary ведет себя аналогично, но для Windows он работает отлично. Он использует вкладку поиска Spotlight, чтобы помочь вам искать файлы с любой вкладки. Он также предлагает отдельный каталог для фильтрации поиска с расширенными функциями.

Бесплатная версия более чем достаточна, если вам нужен простой поисковик каталогов файлов для вашего Windows. Pro-версия также предлагает настраиваемые фильтры, расширенную индексацию, настраиваемые действия и поддержку тем, если вы хотите соответствовать своей темной или светлой теме Windows.

Плюсы:

Быстро и просто в использовании

Функциональность, подобная Finder для Windows

Мгновенный поиск с помощью двойной кнопки управления

Настраиваемый каталог поиска

Современный интерфейс

Минусы:

Для расширенных функций требуется профессиональная версия

Listary (фото: Technology Personalized)

Agent Ransack

Agent Ransack - лучший вариант, если вы ищете инструмент для поиска контента в файлах. Он поддерживает расширенные операции поиска и фильтры, а также может выполнять поиск в контенте файлов.

Единственное, что беспокоит в приложении, - это его дизайн, который может быть непосильным для использования поначалу. Интерфейс выглядит хорошо, но поиск функций может быть сложным, если вы используете его в первый раз.

Оно не предлагает результаты поиска в реальном времени, а отображает результаты после нажатия на значок поиска.

Приложение поставляется в бесплатной и платной версиях. Бесплатная версия достаточна для обычного пользователя для поиска файлов, включая их содержимое.

Плюсы:

Мощные возможности поиска

Возможен поиск по содержимому файла

Доступна бесплатная версия

Расширенные фильтры и операторы

Минусы:

Поиск контента может потребовать больших ресурсов

Agent Ransack (фото: Technology Personalized)

UltraSearch

Если вы ищете быстрый поисковый инструмент для Windows, UltraSearch - будет лучшим вариантом для вас. Приложение использует главную таблицу файлов (MFT) файловой системы NTFS для прямого поиска.

Этот метод позволяет UltraSearch выполнять поиск чрезвычайно быстро, без каких-либо задержек, которые могут возникнуть при использовании традиционных инструментов индексирования.

Из-за своей простоты он также имеет ограничения, например, не предлагает расширенные возможности поиска, что также приводит к простоте использования. По мере ввода запроса вы можете мгновенно увидеть результаты. Вы также можете предварительно просмотреть файлы сбоку.

Интерфейс очень удобен для новичков, и вы можете выбирать фильтры для включения или исключения файлов и поиска контента в них. Вы также можете добавлять фильтры для уточнения поиска. Однако есть некоторые ограничения, про которые вам следует знать, если вы хотите расширенные параметры поиска.

UltraSearch работает, обращаясь к главной таблице файлов, специфичной для систем NTFS. Он не может выполнять поиск в других файловых системах, таких как FAT32, exFAT или ReFS.

Из-за прямого доступа к MFT он не хранит предварительно проиндексированную базу данных, то есть вы можете искать файлы только на дисках, подключенных к компьютеру в данный момент.

Вы не можете искать его содержимое, если устройство отключено или находится в автономном режиме. Кроме того, если у вас есть USB или внешние устройства, отформатированные в других системах, файлы, обычно используемые между Windows и Mac, не поддерживаются Ultrasearch.

Приложение больше подходит для пользователей, которые хотят осуществлять локальный поиск с прямым доступом и которым не требуются расширенные возможности. Он имеет некоторые ограничения, но яркой стороной инструмента является его скорость и пригодность для определенных целей.

Плюсы:

Очень быстрый

Индексация не нужна

Результаты в реальном времени

Простой и удобный интерфейс

Минусы:

Ограничен файловыми системами NTFS

Невозможно выполнить поиск по содержимому файла

UltraSearch (фото: Technology Personalized)

File Seek

Если для вас приоритетны индивидуальные фильтры поиска, то стоит рассмотреть FileSeek. Этот инструмент позволяет настраивать поиск файлов с помощью множества фильтров.

Вы можете включать или исключать различные термины, добавлять фильтры по дате и даже фильтровать по размеру файла. Он также поддерживает несколько форматов и может выполнять поиск внутри файлов.

Поиск обычно быстрый в большинстве случаев, однако иногда он показывает совершенно разные результаты.

Инструмент доступен в бесплатной и платной версиях. Бесплатная версия довольно мощная, предлагающая большинство основных функций. Однако премиум-версия включает дополнительные функции и расширенные возможности фильтрации.

Плюсы:

Широкие возможности настройки

Возможен поиск по содержимому файла

Предложения поиска в реальном времени

Поддерживает несколько форматов

Минусы:

Интерфейс не полностью современный

Для расширенных функций требуется версия Pro

File Seek (фото: Technology Personalized)

Quick Search

Если простота по-прежнему является вашим приоритетом, и вы ищете простой инструмент, вам, возможно, стоит попробовать Quick Search для Windows. Он предлагает простой в использовании интерфейс и может мгновенно находить нужные вам файлы.

Инструмент также включает расширенный режим для сужения результатов. Однако было несколько случаев, когда приложение переставало отвечать во время поиска файлов; это случалось несколько раз и быстро решалось после перезагрузки ПК.

Если вы пробуете этот инструмент, перезагрузите свой ноутбук при возникновении каких-либо ошибок во время поиска файлов. Помимо этой проблемы, приложение отлично подходит для новичков и людей, которые ищут простой и мгновенный инструмент поиска для Windows.

Плюсы:

Быстрый и эффективный

Простой и удобный интерфейс

Расширенный режим для детального поиска

Бесплатное использование

Минусы:

Ограниченная расширенная функциональность

В некоторых случаях не отвечает

Quick Search (фото: Technology Personalized)

Fluent Search

Если вы не хотите отклоняться от своего опыта Windows Search, Fluent Search может быть лучшим вариантом. Он выглядит и работает как Windows Search, но исправляет текущие проблемы вашего устройства.

Используя приложение, вы можете искать файлы, запущенные программы, процессы, закладки и даже веб-результаты прямо из приложения.

Вы можете добавлять фильтры к своему поиску и настраивать интерфейс по своему вкусу. Он также имеет полезные встроенные инструменты, такие как мини-калькулятор, который автоматически отображает математические результаты для быстрых вычислений.

Плюсы:

Хорошо интегрируется с Windows

Расширенные возможности поиска

Обновления в реальном времени

Бесплатный и с открытым исходным кодом

Минусы:

Не заменяет существующий поиск Windows

Для настройки может потребоваться некоторое обучение

Fluent Search (фото: Technology Personalized)

Wizfile

Если вы часто изменяете файлы и вам нужен инструмент поиска, который предлагает обновления и результаты в реальном времени, Wizfile - лучший вариант.

Приложение использует прямой доступ к MFT (главная таблица файлов), который считывает ее из файловых систем NTFS для предоставления быстрых результатов поиска. Вы также можете настроить результаты с помощью фильтров, даты создания, изменения и т. д.

Однако существуют некоторые ограничения из-за его зависимости от доступа к MFT. Wizfile не может искать файлы в FAT32 или других файловых системах, отличных от NTFS. Для поиска файлов требуются права администратора. Кроме того, у него нет встроенного поиска содержимого внутри файлов.

Если эти функции вас не ограничивают, и вы ищете простой инструмент для мгновенного поиска измененных файлов, Wizfile - лучший вариант.

Плюсы:

Очень быстрый

Обновления в реальном времени

Низкое потребление ресурсов

Настраиваемые фильтры

Минусы:

Ограничен файловыми системами NTFS

Требуются права администратора

Wizfile (фото: Technology Personalized)

SearchMyFiles by NirSoft

Приложение имеет расширенные функции для поиска файлов с использованием подстановочных знаков, даты изменения, даты создания и времени доступа. Есть опция, которая помогает вам находить дубликаты файлов на основе содержимого или имени.

Вы можете добавлять подробные фильтры, чтобы найти именно то, что вы ищете. При желании вы также можете экспортировать результаты поиска, делиться ими с другими и создавать отчеты по вашим результатам.

Плюсы:

Расширенные параметры поиска

Можно найти дубликаты

Портативное приложение

Детальная фильтрация

Минусы:

Базовый интерфейс

Может потребоваться начальное обучение для использования расширенных функций

SearchMyFiles by NirSoft (фото: Technology Personalized)