Microsoft закроет возможность установки Windows 11 на старые ПК

Microsoft развеяла все надежды на снижение требований к аппаратному обеспечению для Windows 11. С приближением окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, гигант программного обеспечения заявил, что требование наличия модуля доверенной платформы (TPM) 2.0 для Windows 11 “не подлежит обсуждению”.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали ограничений от Microsoft

В блоге с названием “TPM 2.0 - необходимость для безопасной и перспективной Windows 11” Microsoft ясно заявила, что не собирается смягчать строгие требования к аппаратному обеспечению Windows 11, чтобы побудить пользователей обновить систему с Windows 10.

TPM был неожиданным требованием для Windows 11, когда его анонсировали в 2021 году, и теперь практически каждый современный ПК поставляется с поддержкой TPM 2.0. Это аппаратная микросхема или возможность прошивки, которая помогает шифровать или расшифровывать данные, подтверждать цифровые подписи и помогать с любыми другими криптографическими операциями.

“TPM 2.0 играет ключевую роль в улучшении защиты личности и данных на устройствах Windows, а также в поддержании целостности вашей системы”, - говорит Стивен Хоскинг, старший менеджер продукта в Microsoft. “TPM 2.0 также помогает обеспечить перспективность Windows 11. Один из способов сделать это - помочь защитить конфиденциальную информацию, поскольку все больше возможностей ИИ приходят в физическую, облачную и серверную архитектуру”.

Microsoft подробно описывает, как TPM интегрируется с новыми функциями безопасности в Windows 11, такими как Credential Guard и Windows Hello for Business, а также с шифрованием дисков BitLocker. TPM 2.0 еще поддерживает Secure Boot - ключевую технологию, которая защищает процесс загрузки от несанкционированных изменений.

Хоскинг утверждает, что Microsoft внедрила TPM 2.0 как “не подлежащий обсуждению стандарт для будущего Windows”, и отменить эти аппаратные требования невозможно.

Microsoft также требует, чтобы устройства с Windows 11 поддерживали безопасность на базе виртуализации и защиту целостности кода с помощью гипервизора (HVCI), что означает, что Windows 11 будет поддерживаться только на процессорах, выпущенных с 2018 года.

Несмотря на эти требования, на протяжении нескольких лет существовали обходные пути, позволяющие установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование. Изначально Microsoft не применяла проверку соответствия аппаратного обеспечения для виртуализированных версий Windows 11, но в последние годы компания постепенно блокировала процесс обновления и установки, особенно с апдейтом 24H2.

Улучшенная проверка совместимости в 24H2 заставила инструменты, такие как Flyby11, использовать функцию установки Windows 11, которая использует вариант загрузки Windows Server для обхода проверок аппаратной совместимости.

Компании также могут использовать официальное релизное издание Windows 11 LTSC 2024 от Microsoft, которое делает TPM необязательным требованием, но все равно требует соответствующие процессоры.

Теперь Microsoft пытается убедить пользователей Windows 10 купить новый ПК с помощью полноэкранных подсказок. Последние подсказки появились после предупреждений о дате окончания поддержки Windows 10, озвученной ранее в этом году.