Не спасает от похмелья: три мифа об активированном угле, которые стоит забыть
Активированный уголь часто называют универсальной таблеткой от всего. Его пьют после переедания, смешивают с водой для детокса и даже добавляют в косметику. Но действительно ли активированный уголь настолько полезен?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Толстиковой.
Мифы об активированном угле
Избавляет от похмелья
Многие люди думают, что этот сорбент будет избавлять их от алкогольных токсинов и будет выводить алкоголь из организма, чтобы он не впитался.
"Ну на самом деле, если вы будете только сорбент прям запивать алкоголем и пока он будет находиться в желудке, то это условно будет работать", - объяснила эксперт.
Однако, сорбент активированный уголь контактирует именно с растворенным токсином, то есть в жидкой фазе и контактирует, пока токсин находится в желудке или кишечнике. Далее когда токсин попадает в кровь, то быстро всасывается и не может присоединять эти молекулы к себе.
Диетолог отметила, что ситуация, когда действительно можно использовать активированный уголь - это пищевая токсикоинфекция.
"Если там есть какой-то токсин в виде бактерий, то он остается в желудке, потому что в желудке долго остается пища или в кишечнике и медленно всасывается в кровь. И таким образом, вы действительно можете себе помочь", - сказала она.
Однако, уже есть гораздо больше лучших сорбентов, например, кремниевые, которые лучше работают, чем активированный уголь.
К тому же, чтобы этот механизм действительно происходил, то нужно выпить очень много таблеток за один раз.
Помогает при похудении
Активированный уголь не сжигает жир и не уменьшает аппетит. Его основная функция - выведение токсинов и химических веществ из организма при отравлениях.
Этот миф возник, потому что очищение организма часто ассоциируется с потерей веса. Люди путают временное уменьшение вздутия или улучшение самочувствия с реальным похудением.
Безопасно принимать часто
Его длительный или необоснованный прием может помешать усвоению полезных веществ и витаминов. К тому же он может вызвать запоры или расстройства пищеварения при злоупотреблении.
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