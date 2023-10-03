Ситуация очень серьезная. Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва

Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва. Причина в задолженности, возникшей из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение, которую государство до сих пор не компенсировало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевсовет в четверг обратится к правительству по погашению задолженности государства перед столицей (равно как и перед всеми общинами) по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва", - рассказал он, добавив, что "ситуация, по сути, очень серьезная".

По словам мэра столицы, задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день, в частности перед Киевом, составляет 6,8 млрд гривен.

"А по всей стране - 36 млрд гривен! То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство обещало эту разницу компенсировать, президент давал поручения. Но средств мы пока так и не дождались", - объяснил Кличко.

По его словам, теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства.

"Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять такое обращение к правительству", - констатировал Кличко.

Ранее эту проблему уже поднимали в Ассоциации городов Украины. В соответствующем заявлении АГУ говорилось, что предприятия Теплокоммунэнерго (ТКЭ) по всей стране вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство. Это происходит из-за нехватки средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам.