Четыре ракеты из "Иглы" за два дня. Как стрелок-зенитчик ВСУ работал не "по методичке"

Военный Ярослав Москаленко рассказал РБК-Украина, как сбивал вражеские ракеты с ПЗРК, что думает о западном ПВО и почему РФ никогда не победит Украину.

С октября Россия устраивает украинцам ракетный террор, разрушая жилые дома и пытаясь погасить энергосистему страны. Ставка агрессора на создание хаоса внутри Украины не сыграла, эти атаки лишь усилили ярость украинцев в отношении РФ и ее армии.

Впрочем, каждая новая воздушная тревога – потенциальный блекаут или риск разрушений в спальных кварталах городов. Чтобы этого не произошло, в воздушное поле боя вступают украинские силы ПВО, сбивая российские ракеты и дроны, в том числе те, которые врагу поставляет Иран.

Стрелок-зенитчик ракетной бригады им. гетмана Пилипа Орлика Ярослав Москаленко еще в первую волну таких массированных обстрелов в октябре сбил с ПЗРК "Игла" четыре ракеты оккупантов. О том, как это произошло, в целом о сложностях работы сил ПВО и вооружении от Запада – Ярослав рассказал РБК-Украина. Дальше – его прямая речь.

О службе в армии

Я родился на юге Украины, в селе Мигия (Николаевская область – ред.), где и жил до начала службы в армии. До войны я учился в Николаевском национальном аграрном университете. Когда в 2014 году началась война, призвали моего папу, и дальше уже я сам должен был обеспечивать семью. Работал на стройке, а в 2019 году пошел в ряды Вооруженных сил Украины.

За время моей службы, сравнивая с 2019 годом и сегодня, наша армия значительно изменилась. Улучшилось отношение к военным, условия для службы, а также обеспечение. Я сразу попал в состав ПВО подразделения Воздушных сил, и по сей день защищаю воздушное пространство нашего государства.

О начале вторжения РФ

С 16 февраля наше подразделение было переведено в полную боевую готовность. Мы с побратимами не думали, что начнется полномасштабное вторжение, но были готовы ко всему. Как сейчас помню: 23 февраля я вступил в суточный наряд. В 4 утра 24 февраля дежурный части поднял весь личный состав по тревоге. Мы думали, что это учебная тревога, но нет. Началось нападение Российской федерации.

Наше подразделение сначала работало на восточном направлении: Славянск, Краматорск. Мы прикрывали нашу авиацию и защищали воздушное пространство от крылатых, баллистических ракет, беспилотников и авиации противника. Больше всего запомнилась работа нашего подразделения системами С-300 по вражеской авиации, это было что-то невероятное.

О сбитии ракет с ПЗРК "Игла"

Наше подразделение в составе мобильно-огневой группы тогда работало на юге страны. Помню, 10 и 11 октября, словно это было сегодня. Наша МОГ 10 октября получила сигнал "Ракетная опасность", и мы сразу выехали на свой огневой рубеж для выполнения задачи.

Получили указания от оперативного дежурного, что в нашем направлении группа крылатых ракет в составе 6 штук. Я как стрелок-зенитчик по специальности по ПЗРК "Игла" отработал по крылатым ракетам, направленным на мирные города, на наших людей. В результате два пуска ракет с ПЗРК и минус две ракеты "орков".

На следующий день мы также получили информацию о запуске крылатых ракет с моря. Выехали на боевые позиции и ждали. Ближе к обеду в мой круг зрения попали две ракеты. Я прицелился, сделал накол на ПЗРК и нажал спусковой крючок. Не имея времени на раздумья, отсоединил пусковой механизм от использованной трубы, подстыковал к другой, и начал работать по следующей цели. Попал! В результате 11 октября были уничтожены еще две крылатые ракеты, то есть четыре пуска – минус четыре ракеты. Еще одну сбил мой побратим.

Похожих историй у меня не было. Потому что раньше работал только на электронном комплексе, но все это отличается от живой боевой работы.

Сейчас работаем на востоке страны, задача стоит прикрывать нашу авиацию, работающую по рашистам. Но основная задача – охрана воздушного пространства страны и оборона важных энергетически критических инфраструктур.

О сложностях работы

Погодные условия влияют на меня как на стрелка-зенитчика, но мы работаем 24/7, а для подразделения в целом погодные условия не мешают уничтожать врага. К примеру, мне нужно постоянно визуально обнаруживать воздушного противника в небе.

На боевое обслуживание С-300, в свою очередь, погодные условия почти не влияют, так как они работают от радиолокационной станции, которая дает им целеуказания. Все воздушные цели, летающие в нашем небе, нужно отследить по радару. Дальше вся боевая обслуга знает свою работу.

Средств и сил хватает, наши воины самые изобретательные. Мы работаем вооружением ПВО по всем целям, хотя методичка пишет, что это невозможно. К примеру, она пишет, что мой ПЗРК "Игла" не предназначен для уничтожения крылатых ракет разного типа. Но это не так. Моя работа и работа всех стрелков-зенитчиков доказала это.

Мы постоянно перемещаемся для более эффективной работы. Впрочем, к сожалению, есть местные, которые видят наши позиции и сдают их. И к сожалению, есть попадания по нашей технике.

Потерь среди личного состава нет, весь личный состав цел в хорошем боевом духе. Все готовы стоять до конца, до полной победы.

О сложности сбития дронов

Дроны тяжело сбивать, потому что они летят на низких и предельно низких высотах. Трудно их радиолокационно выследить, но мы работаем круглые сутки, не отводим взгляд с воздушного пространства. Также в этом случае системы Patriot, Nasams важны, потому что более мобильны и эффективны, чем постсоветские системы.

Цена ракет, которые я сбил, – от 6 миллионов до 15 миллионов долларов в зависимости от типа. К примеру, я сбил две ракеты "Калибр" и две Х-101. Это на общую сумму около 42 миллионов долларов. Но все это деньги. Самое ценное, конечно, это человеческая жизнь.

Лучше бы все средства, которые в РФ тратят на нелогичную войну, в которой никогда не выиграют, тратили на развитие медицины и экономику в своей стране. А ведь в Украине люди в селах живут лучше, чем в России областные центры. Мы видим разницу между украинцем и рашистом по уровню IQ.

Никогда страна, в которой на флаге "петух" не победит страну, у которой на государственном флаге – вилы.

О ПВО, которое предоставляет Запад

Я не работал с системами ПВО, которые предоставил Запад, но, как показывает статистика, то из "Игл" советского образца больше сбито воздушных целей, чем из переносных зенитно-ракетных комплексов, предоставленных Западом. Впрочем, это только начало, нужно изучать технические характеристики вооружения, основные правила работы, пройти специальную подготовку и потом сравнивать эффективность.

Требуется больше систем ПВО Patriot, Nasams, Iris-T, Hawk. "Железный купол" (израильская система ПВО, - ред.) – это хорошая идея, но опасная, потому что может быть еще хуже, если она попадет в руки оккупантов.

Об атаках РФ на энергетику

Россия бьет ракетами по инфраструктуре, чтобы народ начал давить на власть, а та пошла на уступки врагу. Рашисты думают, что это сработает. Они бьют, потому что не могут ничего сделать с нами на суше, у них не получается успешно воевать, вот они и ищут "лазейку". Но совсем недооценили украинские силы ПВО.

О войне и "потерянном поколении"

Для меня война – это один из самых важных и трудных путей в жизни. Во время войны все маски людей снимаются и мы видим, кто есть кто. Она показала, кому ты действительно важен, а кому безразлично – есть ты или нет. На войне мы теряем самое важное, что есть в нашей жизни, это время. Но кто, если не мы?

Война также показала, кто и на что способен, и все эти разговоры о "потерянном поколении", что "из нас ничего не выйдет" – это все выдумки. Мы видим, что молодежь не сбежала за границу, а пошла на войну.