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"Мы идем за вами!" Тищенко заявил о покушении на жизнь и показал горящее авто

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Воскресенье 09 апреля 2023 18:51
"Мы идем за вами!" Тищенко заявил о покушении на жизнь и показал горящее авто Народный депутат Николай Тищенко (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Скандальный нардеп Николай Тищенко, возглавляющий Временную следственную комиссию по расследованию "лесной" коррупции, ВСК "Нацресурс", заявил, что на одного из членов комиссии и его семью было совершено покушение.

Об этом Тищенко рассказал в своем Telegram канале и показал видео поджога.

Скандальный нардеп заявил, что у него плохая новость

"Сегодня на одного из членов нашей временной следственной комиссии - ВСК "Нацресурс" было совершено покушение на жизнь, на жизнь политического деятеля и его семьи", - заявил депутат.

По словам Тищенко, авто подожгли с дрона. Автомобиль сгорел полностью. Пострадал ли политический деятель, информации нет.

В произошедшем нардеп обвинил "лесную мафию"

"Я хочу передать всей лесной мафии: "Мы не остановимся, мы будем следовать за вами след в след. Мы идем за вами!" - сказал Тищенко.

Депутат показал видео с догорающего авто и заявил, что члены ВСК неоднократно получали угрозы от "мафиози".

Что произошло на самом деле

Обновление: скоро выяснилось, что на кадрах горит Mercedes секретаря Ужгородского городского совета Арсена Мелкумяна в Ужгороде.

Автомобиль стоял под камерами видеонаблюдения и никаких прилетов не было видно.

"Мои источники в полиции сообщают, что на месте происшествия сам Мелкумян сообщил полицейским, что возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки", - сообщил журналист Виталий Глагола.

К тому же охранник дома ужгородского депутата якобы увидел, что из-под капота идет огонь и пытался потушить пламя.

По словам журналиста, согласно официальным документам, Мелкумян не входит в комиссию ВРУ, которую называет Тищенко...

Отметим, что в январе Николая Тищенко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" после скандальной поездки парламентария в Таиланд.

Сам скандальный нардеп утверждал, что выполнял на курорте задачи руководства - развитие дружеских отношений со странами Азии и Африки.

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скандал Николай Тищенко