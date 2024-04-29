"Мы все слышим, какие у них там планы". Боец "Азова" рассказал, когда закончится война в Украине

Когда закончится война в Украине

По словам бойца 12-й бригады НГУ "Азов", украинцы еще будут долго воевать, потому что "эпоха войн уже началась".

"И она началась давно. Наша страна сражается веками за свою независимость, за свою свободу, за свою национальность", - сказал "Нико".

Он уверен, что, если конфликт "заморозят", то нам все равно не следует ожидать долгого мира. Нас все равно ждет вторжение россиян спустя некоторое время.

"Они опять же наберутся сил, вооружения и будет снова вторжение. Мы все слышим, какие у них там планы: Польша, Германия, Франция. Они через нас пройти не могут. И то мы чудом держимся, потому что большинство мотивировано в этом и у большинства еще есть силы. Я думаю, что это все еще надолго затянется, эта война", - рассказал военный.

"Нико" также дал свой прогноз, что следующим поколениям украинцев придется тоже воевать.

"И нужно готовиться, как только есть время, нужно готовиться к этому всему. Надо повысить уровень тактической медицины, тактики огневой подготовки", - резюмировал боец.

Кто такой "Нико"

Полномасштабное вторжение застало мужчину в Харьковской области, недалеко от Чугуева. Его деревня была крайней, перед которой остановилась русская армия. Оказавшись фактически на линии разграничения, он сразу пытался вступить в ряды территориальной обороны.

Вместе с другом ему пришлось заходить дважды на временно оккупированные территории, чтобы купить еду для своих семей и жителей села.

После обострения ситуации, он вынужден был вместе с семьей покинуть родительский дом.

После этого присоединился к еще тогда 92-й отдельной штурмовой бригаде в отдельный мотопехотный батальон. Участвовал в освобождении Харьковской области, а затем - в боях в Луганской области.

Во время одной из задач получил тяжелое ранение, а в дальнейшем – ампутацию ноги. Несмотря на это, "Нико" продолжил службу уже в легендарной 12-й бригаде НГУ "Азов".