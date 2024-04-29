"Ми всі чуємо, які в них там плани". Боєць "Азову" розказав, коли закінчиться війна в Україні

Коли закінчиться війна в Україні

За словами бійця 12-ї бригади НГУ "Азов", українці ще будуть довго воювати, тому що "епоха війн вже почалася".

"І вона почалася давно. Наша країна воює століттями за свою незалежність, за свою свободу, за свою національність", - сказав "Ніко".

Він впевнений, що, якщо конфлікт "заморозять", то нам все одно не треба очікувати довгого миру. Нас все одно чекає вторгнення росіян через деякий час.

"Вони знову ж таки наберуться сил, озброєння і буде знову вторгнення. Ми всі чуємо, які в них там плани: Польща, Німеччина, Франція. Вони через нас пройти не можуть. І то ми дивом тримаємося, бо більшість мотивована в цьому і в більшості ще є сили. Я думаю, що це все ще надовго затягнеться, ця війна", - розповів військовий.

"Ніко" також дав свій прогноз, що наступним поколінням українців доведеться теж воювати.

"І треба готуватися, як тільки є час, треба готуватися до цього всього. Треба підвищити рівень тактичної медицини, тактики вогневої підготовки", - резюмував боєць.

Хто такий "Ніко"

Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Харківській області, неподалік від Чугуєва. Його село було крайнім, перед яким зупинилася російська армія. Опинившись фактично, на лінії розмежування, він одразу намагався вступити до лав територіальної оборони.

Разом із другом йому довелося заходити двічі на тимчасово окуповані території, щоб придбати їжу для своїх родин та мешканців села.

Після загострення ситуації, він змушений був разом із сім’єю покинути рідну домівку.

Після цього приєднався до ще тоді 92-ї окремої штурмової бригади в окремий мотопіхотний батальйон. Брав участь у звільненні Харківської області, а згодом - у боях у Луганській області.

Під час одного із завдань отримав важке поранення, а в подальшому - ампутацію ноги. Попри це "Ніко" продовжив службу вже у легендарній 12-ій бригаді НГУ "Азов".