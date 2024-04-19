"Мы верим". Звезда "Фабрики звезд" рассказала о поисках пропавшего на войне дяди

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По словам знаменитости, ее родственник пошел защищать Украину добровольцем, однако уже через полгода связь с ним исчезла.

"Исчез в октябре. Он сам пошел воевать. У меня все пошли добровольцами. Дядя сразу поехал в горячие точки. Мы держали связь и собирали определенные вещи, когда кому-то там было что-то нужно. В октябре связь потерялась. Он пропал без вести. Все", - рассказала психолог.

Также она отметила, что семья знает только последнюю точку, где он находился, и его фото с той местности.

"Просматривая закрытые чаты, рассматривая фото пленных, давая разрешение на розыск человека, мы ищем его, конечно. И мы верим", - поделилась артистка.

Краткая биография Лавики

Лавика, настоящее имя которой Любовь Николаевна Юнак, является украинской певицей, кризисным психологом и арт-терапевтом, а также кандидатом психологических наук.

С 2008 года она занималась музыкальной карьерой как поп-певица и ее синглы регулярно попадали в чарты ведущих радиостанций Украины.

В 2016 году участвовала в полуфинале национального отбора на Евровидение, где победила Джамала.

Лавика (фото: instagram.com/lavika)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Лавика переключилась на свою другую профессию - психотерапию.

В настоящее время она работает с гражданскими и военными, а также активно участвует в волонтерской деятельности.