"Мы скучаем по тебе". В семье Леси Никитюк произошло горе

Умерла бабушка Леси Никитюк

Звезда вместе с родными отправилась в село, где жила пани Мария.

У Леси Никитюк умерла бабушка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она показала своим фолловерам местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.

Леся Никитюк показала свою деревню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

По словам Леси, ее бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую войну.

"Доезжаю я в дом, еду через села. Плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят пожилые люди, дай Бог еще нам прожить до 90 лет и умереть своей смертью. В наше время это большое редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Ну и это еще все потрепало нервы. У кого бабушки, дедушки живы - дай им Бог здоровья, не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком, моя очень любила", - сказала ведущая шоу "Хто зверху".

Мария с правнуками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)