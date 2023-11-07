"Мы скучаем по тебе". В семье Леси Никитюк произошло горе

Украинская телеведущая Леся Никитюк со слезами на глазах сообщила о горе в семье. Умерла ее бабушка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Звезда вместе с родными отправилась в село, где жила пани Мария.
У Леси Никитюк умерла бабушка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Она показала своим фолловерам местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.
Леся Никитюк показала свою деревню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
По словам Леси, ее бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую войну.
"Доезжаю я в дом, еду через села. Плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят пожилые люди, дай Бог еще нам прожить до 90 лет и умереть своей смертью. В наше время это большое редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Ну и это еще все потрепало нервы. У кого бабушки, дедушки живы - дай им Бог здоровья, не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком, моя очень любила", - сказала ведущая шоу "Хто зверху".
Мария с правнуками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Недавно Леся Никитюк рассказала о звонке мошенников ее отцу, которые сообщили, что его дочь попала в аварию.
Также телеведущая сообщала о состоянии ведущего "Хто зверху?" .