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"Ми сумуємо за тобою". У родині Лесі Нікітюк сталося горе

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк зі сльозами на очах повідомила про горе у родині. Померла її бабуся.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Померла бабуся Лесі Нікітюк

Зірка разом з рідними вирушила до села, де жила пані Марія.

У Лесі Нікітюк померла бабуся (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона показала своїм фоловерам місцевий ставок, школу, бар та будинок культури, в якому раніше влаштовували дискотеки.

Леся Нікітюк показала своє село (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

За словами Лесі, її бабуся пережила Голодомор та Другу світову війну.

"Доїжджаю я до хати, їду через села. Плачу, згадую. Вже не лишилося у мене ні бабусь, ні дідусів. Але, як кажуть старі люди, дай Бог ще нам прожити до 90 років і померти своєю смертю. У наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну. Ну і це ще все потріпало нерви. В кого бабусі, дідусі живі – дай їм Бог здоров’я, не забувайте про них, дзвоніть, привозьте їм булочки з маком, моя дуже любила", - сказала ведуча шоу "Хто зверху".

Пані Марія з правнуками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нещодавно Леся Нікітюк розповіла про дзвінок шахраїв її батькові, які повідомили, що його донька потрапила в аварію.

Також телеведуча повідомляла про стан ведучого "Хто зверху?".

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