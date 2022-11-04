Как хранить мясо без холодильника целый год: проверенный способ наших бабушек
Когда долгое время нет света, вопрос хранения мяса стоит остро, как никогда. Но выход есть, и он проверенный десятилетиями, ведь так делали еще наши бабушки.
Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Он предлагает закатать мясо в банки, чтобы его вкус, свежесть и питательность сохранились надолго.
Ингредиенты:
- Свинина (биток) - 1 кг
- Соль - 12 г
- Специи (ваши любимые) - 6 г
- Сало (жир) - 300 г
Пошаговое приготовление
Возьмите свиной биток и нарежьте кусками так, чтобы они максимально помещались в банки.
Насыпьте в миску любимые специи (к примеру, паприка, сухой лук, сухой чеснок, соль). На 1 кг свиного мяса необходимо примерно 6-7 грамм специй (это наш золотой стандарт). Соли - 10-12 г на 1 кг мяса.
Бросьте в каждую банку по лавровому листику.
Обваляйте каждый кусок мяса в специях и отправьте в банки. Прикройте крышками, но не закручивайте.
Возьмите большую кастрюлю, постелите на ее дно полотенце. Банки поставьте в кастрюлю, налейте воду, не доливая на 1 палец до края банки. Поставьте на огонь и томите под крышкой на очень маленьком огне в течение 2 часов.
Растопите свиной или говяжий жир на сковороде на очень маленьком огне. Постепенно сливайте растопленный жир в отдельную посуду.
Снимите с огня баночки с мясом, залейте банки, накройте крышки и плотно закройте (закрутите). Снова поставьте банки в кастрюлю с водой и подержите еще полчаса томиться на медленном огне.
Достаем банки и не переворачивая укутываем полотенцем и оставляем так на сутки.
Таким способом мясо может храниться в течение года.
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