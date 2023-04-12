"Мы ж не вместе". Каменских высказалась об отношениях с Потапом впервые после слухов о разводе

Каменских ошарашила поклонников

Недавно начали гулять слухи о том, что в семье у Потапа и Насти Каменских не все так гладко. И хотя на публике оба артиста утверждают, что все хорошо, появляются факты о том, что это не так.

В сети появилась переписки Насти Каменских с представителем одного из СМИ. Журналист попросил артистку передать информацию мужу.

Но ответ Каменских ошеломил. Настя сообщила, что не может ничего передать Потапу, так как они не вместе.

"Мы ж не вместе сейчас" - написала артистка.

Что именно Каменских имела в виду - неизвестно.

Что известно об отношениях Потапа и Каменских

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в Киеве в 2019 году. Свои отношения они долго скрывали от публики. В конце 2023 года начали ходить слухи о том, что у пары начались какие-то проблемы.

Тем более, что экс-подопечная продюсера GIP C обвинила его в том, что он склонял ее к интиму. Якобы такое поведение Потап проявлял еще перед свадьбой с Настей.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подогревают слухи и то, что пара перестала публиковать общий контент в социальных сетях, поздравлять друг друга с праздниками и упоминать в постах. Фанаты отмечают, что ранее они постоянно фигурировали друг друга на страничках.

Недавно Настя Каменских пообщалась с фанатами на эту тему и даже ответила честно на прямой вопрос о разводе.

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", - заявила она.

Но из зала начали спрашивать о том, где сейчас находится ее муж. На что Каменских довольно резко ответила.

"Мое солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси", - сказала певица фанату.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)