"Мы ж не вместе". Каменских высказалась об отношениях с Потапом впервые после слухов о разводе

Настя Каменских неожиданно проговорилась о том, что сейчас происходит в ее отношениях с Потапом. В сеть попал скриншот ее переписки с представителем СМИ о муже.
Об этом сообщает ТСН.
Недавно начали гулять слухи о том, что в семье у Потапа и Насти Каменских не все так гладко. И хотя на публике оба артиста утверждают, что все хорошо, появляются факты о том, что это не так.
В сети появилась переписки Насти Каменских с представителем одного из СМИ. Журналист попросил артистку передать информацию мужу.
Но ответ Каменских ошеломил. Настя сообщила, что не может ничего передать Потапу, так как они не вместе.
"Мы ж не вместе сейчас" - написала артистка.
Что именно Каменских имела в виду - неизвестно.
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в Киеве в 2019 году. Свои отношения они долго скрывали от публики. В конце 2023 года начали ходить слухи о том, что у пары начались какие-то проблемы.
Тем более, что экс-подопечная продюсера GIP C обвинила его в том, что он склонял ее к интиму. Якобы такое поведение Потап проявлял еще перед свадьбой с Настей.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Подогревают слухи и то, что пара перестала публиковать общий контент в социальных сетях, поздравлять друг друга с праздниками и упоминать в постах. Фанаты отмечают, что ранее они постоянно фигурировали друг друга на страничках.
Недавно Настя Каменских пообщалась с фанатами на эту тему и даже ответила честно на прямой вопрос о разводе.
"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", - заявила она.
Но из зала начали спрашивать о том, где сейчас находится ее муж. На что Каменских довольно резко ответила.
"Мое солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси", - сказала певица фанату.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Кстати, ранее мы сообщали о том, что Настя Каменских ошарашила новостью о новообразовании.
А еще мы писали о том, что Каменских объяснила, почему Потап находился за границей в первые месяцы войны.