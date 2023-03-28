"Появилось новообразование". Настя Каменских ошеломила неприятной новостью: что случилось

Настя Каменских неожиданно потеряла голос. Заболевание оказалось серьезным. Поэтому артистка вынуждена даже перенести первые концерты своего тура "Я - Україна".

Этой новостью известная певица поделилась с поклонниками в своем Instagram, записав видео.

Что случилось с NK

Известно, что в голосовых связях Каменских появилось новообразование, не позволяющее им полноценно работать.

Теперь певице необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос.

Врачи утверждают: если этого не сделать, Настя может лишиться голоса навсегда.

Настя Каменских потеряла голос (фото: instagram.com/kamenskux)

"У Насти диагностирован подострый ларингит, киста левой голосовой связки и несмыкание голосовых связок. Если она продолжит петь такими связками, то у нее сформируются фиброзные узлы и она потеряет возможность петь вообще", - комментирует фониатр Ольга Николаенко.

"Если пройдет курс лечения - то восстановится функциональность как самих голосовых связок, так и работа всего голосового аппарата. По нашим прогнозам Настя сможет петь вживую уже через несколько недель", - добавляет эксперт.

Настя Каменских скоро восстановит здоровье (фото: instagram.com/kamenskux)

Что будет с концертами NK

"На концертах я пою вживую. А большие туровые концерты - это особая ответственность. Тысячи людей в такое нелегкое время находят возможность посетить концерт, чтобы на несколько часов отвлечься от всех проблем, а также задонатить гражданские и военные нужды", - говорит звезда.

У Насти диагностирован подострый ларингит

Настя добавляет, что "просто не может позволить себе не выложиться на тысячу процентов перед поклонниками".

"Мне важно, чтобы все, кто приобрел билеты на мои выступления, смогли получить возможность посетить полноценные яркие, эмоциональные и чувственные концерты", - пояснила она.

Настя Каменских переносит концерты (фото: instagram.com/kamenskux)

Согласно выводам, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима совсем скоро голос и работа связи певицы придут в норму.

Но пока артистка вынуждена перенести на несколько недель вперед первые пять концертов, которые прошли с 28 марта по 2 апреля.