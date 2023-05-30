"Мы не перестали бороться за Украину": умер член ОУН и боец УПА Степан Петраш (фото и видео)

Что известно о Степане Петраше

Он родился в селе Залуква в Ивано-Франковской области в семье земледельцев. Окончив школьную и гимназическую учебу, в 1942 году Степан поступил в подпольную Юношество ОУН, действовавшую при гимназии в Ивано-Франковске.

Семья Степана Петраша (фото: Общественное)

В составе тактического отрезка "Чорний ліс" Петраш выполнял диверсионные задания и участвовал в операциях по ликвидации предателей.

Сначала он три месяца был районным станичным, а позже стал разведчиком.

Парень перед началом службы в "Черном лесу" (фото: Общественное)

11 марта 1945 года Степана Петраша поймали энкаведисты. Месяц повстанца допрашивали, после чего приговорили к десяти годам лишения свободы в Воркуте. Там он был активным участником Воркутинского восстания.

Степан Петраш в лагере в Воркуте (фото: Общественное)

С 2000 года Степан Петраш возглавлял Калушскую станицу ветеранов ОУН-УПА. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко наградил повстанца орденом "За заслуги".

"Очень досадно осознавать, что этот мужественный борец за свободу Украины, переживший четыре оккупации, десять лет заключения в лагерях Воркуты, не дожил до нашей окончательной победы над российским оккупантом. А он так мечтал об этом...

Но Степан Петраш не был просто мечтателем. Он ежедневно, каждый час прилагался к победе всего сознательного украинства в этой борьбе - несмотря на свой почтенный возраст активно проводил идеологическую и патриотическую работу среди молодежи, ученичества, друзей, знакомых и незнакомых - среди всех, кто имел честь с ним общаться ..." - написал о Петраше глава Калуша.