"Ми не припиняли боротися за Україну": помер член ОУН та боєць УПА Степан Петраш (фото та відео)

Що відомо про Степана Петраша

Він народився у селі Залуква в Івано-Франківській області в родині хліборобів. Закінчивши шкільне та гімназійне навчання, у 1942 році Степан вступив у підпільне Юнацтво ОУН, яке діяло при гімназії в Івано-Франківську.

Родина Степана Петраша (фото: Суспільне)

У складі тактичного відтинку "Чорний ліс" Петраш виконував диверсійні завдання та брав участь в операціях з ліквідації зрадників.

Спочатку він три місяці був районовим станичним, а пізніше став розвідником.

Хлопець перед початком служби в "Чорному лісі" (фото: Суспільне)

11 березня 1945 року Степана Петраша спіймали енкаведисти. Місяць повстанця допитували, після чого засудили до десяти років позбавлення волі у Воркуті. Там він був активним учасником Воркутинського повстання.

Степан Петраш у таборі у Воркуті (фото: Суспільне)

З 2000 року Степан Петраш очолював Калуську станицю ветеранів ОУН-УПА. У 2017 році Президент України Петро Порошенко нагородив повстанця орденом "За заслуги".

"Дуже прикро усвідомлювати, що цей мужній борець за волю України, який пережив чотири окупації, десять років ув'язнення в таборах Воркути, не дожив до нашої остаточної перемоги над російським окупантом. А він так мріяв про це…

Але Степан Петраш не був просто мрійником. Він щоденно, щогодини докладався до звитяги всього свідомого українства в цій боротьбі - попри свій поважний вік активно проводив ідеологічну та патріотичну роботу серед молоді, учнівства, друзів, знайомих і незнайомих - з-поміж усіх, хто мав честь з ним спілкуватися…" - написав про Петраша очільник Калуша.