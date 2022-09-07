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Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають

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Рівненська область, Середа 07 вересня 2022 21:52
Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають Колаж РБК-Україна: гравюри Ніла Хасевича 1949 року зберігалися на горищі хати в селі
Автор: Володимир Костирін

Під Рівним на горищі старенького будинку в селі Розваж виявлено згорток з оригінальними гравюрами українського художника і члена ОУН-УПА Ніла Хасевича, датовані 1949 роком.

Про це 7 вересня розповів історик і мистецтвознавець Микола Бендюк у своєму Facebook.

Зазначається, що хату з таким безцінним культурним скарбом він придбав нещодавно, а гравюри Хасевича побачив випадково, коли з другом Олександром Гребенюком зайнявся наведенням порядку в будівлі.

Бендюк звернувся до колег за консультацією щодо дивовижної знахідки, і з'ясувалося, що за документами повстанець Олександр Домащук, який швидше за все і володів раніше цим будинком - був заарештований органами МДБ в 1948 році і був засуджений на 25 років позбавлення волі, а також отримав ще 5 років поселення без прав. Так, у 1949-му боєць УПА вже був у в'язниці.

"Мабуть ситуація склалась таким чином, що після арешту Домащука повстанці вирішили що емгебісти вже не підуть до хати де залишилася дружина і син Антон. Тому вони й заховали документи на горищі, тим більше що, мабуть, під хатою була криївка. Зараз активно досліджую це питання", - йдеться в публікації.

Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядаютьПід Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають

Гравюри знаходилися на цьому горищі старенького будинку в селі Розваж (фото: suspilne.media)

Про дивовижну знахідку - 50 гравюр Ніла Хасевича, що знаходилися в сумці на горищі будинку - вийшов сюжет на "Суспільне".

У ньому історик пояснює, що повстанець Домащук займався розповсюдженням агіток з гравюрами Хасевича "За Українську самостійну соборну державу", але частину з них був змушений сховати.

Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядаютьПід Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають

Виявлено 50 гравюр художника-повстанця Ніла Хасевича (фото: suspilne.media)

"Останній керівник СБ ОУН Острозького району був арештований і розстріляний НКВС у 1950 році і на той час вже було небезпечно розповсюджувати ці агітки. Тож Домащук заховав їх під стріхою", - пояснює Бендюк.

Мистецтвознавець додав, що знайдені дереворити нині знаходяться на реставрації. Пізніше він хоче передати їх українським музеям.

Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядаютьПід Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають

Гравюри Ніла Хасевича (фото: suspilne.media)

"Автентичні гравюри, які в інтернеті дуже дорого коштують, ми по одній роздамо всім державним музеям, в їхні колекції, щоб вони мали у себе оригінали", - говорить Бендюк.

Він також захоплюється майстерністю художника-повстанця: "настільки тонка робота, що я, поки не потримав ці гравюри, не розумів, наскільки сильним гравером був Ніл Хасевич. Коли розглядаєш, то бачиш найтонші рисочки, які він робив".

Відео: у селі під Рівним випадково виявлено 50 оригіналів гравюр Ніла Хасевича

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Ніл Хасевич (25 листопада 1905 - 4 березня 1952) - український художник, графік, активний громадський і політичний діяч, член ОУН і УГВР. Лицар Срібного Хреста Заслуги та медалі "За боротьбу в особливо важких умовах". Мав такі псевдоніми: Бей-Зот, Левко, Рибалка, 333, Старий, Джміль.

На початку 1990-х років СБУ у Волинській області передала добірку оригіналів дереворитів Ніла Хасевича, що збереглися в архівах, до обласного краєзнавчого музею у Луцьку.

Пізніше, в 2008-му, СБУ передала на постійне зберігання в Меморіальний комплекс "Національний музей історії України у Другій світовій війні" 103 оригінали його гравюр і дерев'яне кліше для їх виготовлення, що зберігаються в сховищах КДБ.

Про долю Ніла Хасевича знято фільм Михайла Ткачука "Здобути або не бути".

Під Рівним випадково виявили оригінали гравюр члена ОУН Ніла Хасевича: як вони виглядають

Фото: Ніл Хасевич, автопортрет

Раніше ми писали, що минулого літа на Буковині знайшли сенсаційні документи про проголошення у 1941 році Української держави.

Нагадаємо також, перед тим дослідники опублікували унікальний архів документів УПА.

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