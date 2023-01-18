Умер сотенный УПА, боровшийся за свободу Украины 80 лет назад (фото)

Мирослав Симчич, сотенный УПА в 40-е годы 20 века, военный и общественный деятель, умер. Борцу за свободу Украины было 100 лет, 32 из которых он провел в советских лагерях по несогласию с позицией власти.

Что известно о защитнике

Мирослав Симчич родился в Ивано-Франковской области в Галичине. Родное село Симчича Вижный Березов было основано старой украинской шляхтой. Известно, что из таких деревень вышло много выдающихся украинцев.

Дух патриотизма был у Мирослава в генах. Его деды с обеих родительских линий были опрышками (повстанцы на западе Украины), а дядя матери - бывшим куренным УГА.

Мирослав Симчич (слева) с ветераном Второй мировой войны (фото: bastion.tv)

Парня отдали учиться в хорошую в то время школу, но вскоре его выгнали из-за драки с сыном наместника.

В 1941 году Мирослав Симчич вступил в ряды ОУН. Там он получил свое прозвище Кривонос. За всю службу он прошел много учебы и побывал в разных подразделениях. Однако самым выдающимся для него стало сражение за Космач в годы Второй мировой войны. Тогда он уже был куренным сотенным.

Мирослав Симчич (слева) в годы службы (фото: volyn.com.ua)

"Нам наша разведка дала знать из готовящейся нападения на Космач области. Наше командование решило их не пустить. Нас тогда в сотне было 220 человек. Мы зашли в село Рушир, а это где-то 6 километров от Космача. Я посмотрел - место прекрасное: с одной стороны дорога и мост через реку Мы решили: если этот мост разобрать, то большевики не смогут проехать в Космач, и надо их остановить.Первая машина чуть не влетела в обрыв, где мы разбросали мост, подошло так четыре машины, одна за другой, грузовые машины с солдатами, легковая с командованием, с генерал-майором Дергачевым. Там тогда упали 386 убитых энкаведистов и 50 тяжелораненых умерли в Коломне и в Ивано-Франковске в госпиталях", - рассказывал Мирослав Симчич в интервью Радио Свобода в 2017 году.

Бой длился целых трое суток, во время которого Симчич был ранен в руку пулей. Об этом он никому не сказал, чтобы не оставлять собратьев. Позже начала развиваться гангрена, из-за чего врачи настаивали на ампутации.

Битва за город Космач стала самой выдающейся для Кривоноса (фото: kl.informator.ua)

Симчич отказался и по совету местного знатока лекарственных трав начал ежедневные промывания раны отваром мелких остатков сена и семян горных трав.

В 1949 году Кривонос был приговорен к лишению свободы на 25 лет. Он часто писал письма в высшие органы на перевод в Запорожскую область, где жила его семья. На требования писать на русском он всегда твердо отвечал "нет".

Симчич с супругой (фото: dzerkalo.media)

В 1985 году Мирослава Симчич был освобожден после 32 лет в неволе. При жизни он получил много наград и честв, а 5 января 2023 бойцу УПА исполнилось 100 лет.