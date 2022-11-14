Требовал код от мультиварки: жительница Херсонской области о дремучести оккупантов

Жительница одного из населенного пункта на юге Украины, который недавно был освобожден нашими военными, рассказала о поведении оккупантов и их дремучести. Они были в шоке, когда увидели шкаф-купе и требовали код от мультиварки.

Об этом женщина рассказала на видео , опубликованном в Telegram-каналах.

Она описала визит оккупантов в ее дом и отметила, что из их высказываний можно было частушки составлять. Когда оккупант увидел шкаф-купе, он сказал: "Ух, ты!" Оказалось, что ранее он не видел шкафы, где дверцы сами закрываются.

"Приходит такое несчастное, затурканное. Заходит в комнату, а там шкаф-купе: открывает автоматом, другая дверца – раз, и закрылась. Он такой: "Ух, ты!" - рассказала женщина военным.

Далее российский оккупант пошел на кухню, где увидел мультиварку. Он начал кричать на хозяйку и требовать код. Она не сразу поняла, что тот от нее хочет.

"Затем русский военный зашел на кухню и увидел мультиварку. Он подумал, что это — сейф, поэтому потребовал код: "Код скажи! Скажи код сейфа!". "А я не понимаю, чего он хочет... Ааа, поняла, говорю: "Это называется "мультиварка", понимаешь?" - объяснила ему женщина.

Потом оккупант вышел во двор и сказал хозяйке: "Ого, какой у тебя тут балаган!" Оказалось, что россиянин так назвал арку на воротах, на которой растет виноград.