"Мы любили его так сильно..." Как Мэттью Перри изменил жизнь всех актеров "Друзей"

Комедийный американский телесериал "Друзья" стал одним из самых успешных в истории ситкомов. История жизни шести молодых людей - главных героев шоу - не оставила равнодушным ни одного зрителя. Недавняя внезапная смерть Мэттью Перри всколыхнула множество эмоций как у родных актера, так и в сердцах его бывших "соседей" по съемочной площадке.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницы актеров, сыгравших главные роли в этом сериале, рассказывает, что каждый из них написал о своем друге и коллеге Мэттью Перри.

Дженнифер Энистон

Актриса призналась, что смерть Перри очень глубоко ее ранила, а прощание с ним превратилось в волну эмоций, которых она раньше не испытывала.

"Все мы в какой-то момент жизни переживаем утрату. Утрата жизни или потеря любви. Возможность по-настоящему пребывать в этом горе позволяет вам почувствовать моменты радости и благодарности за то, что вы так глубоко любили кого-то. И мы любили его глубоко. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила наше представление о том, кем мы были и каким будет наш путь", - написала она.

Женщина напомнила, что Мэттью всегда любил смешить людей. От этого зависела его жизнь.

"Он ЗНАЛ, что любит смешить людей. Как он сам сказал, если бы не слышал смех, он бы подумал, что умрет. От этого в буквальном смысле зависела его жизнь. И, черт возьми, ему это удалось. Он всех нас рассмешил... Последние пару недель мы пересылали друг другу наши сообщения. Смеяться и плакать, а потом снова смеяться. Я сохраню их навсегда. Я нашла одно сообщение, которое он когда-то мне отправил из ниоткуда. И этим все сказано", - рассказала актриса и добавила, что до сих пор "разговаривает с Мэттью каждый день".

"Мэтти, я так тебя люблю и знаю, что ты теперь полностью спокоен и не чувствуешь никакой боли. Я разговариваю с тобой каждый день... Иногда я почти слышу, как ты говоришь: "Можете ли вы быть более сумасшедшими?". Отдыхай, брат. Ты всегда делал мой день…", - простилась Энистон.

"Историческая" фотография со съемок (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кортни Кокс

Кокс, которая играла в сериале любимую Чендлера Бинга (Перри), поблагодарила его за каждую минуту, проведенную вместе и подчеркнула, что скучает каждый день.

"Когда ты работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэтью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться", - добавила она.

В своей публикации актриса выложила отрывок из финала четвертого сезона сериала "Друзья" под названием "Эпизод со свадьбой Росса". В этой сцене Моника и Чендлер вместе просыпаются в постели, а зрители студии буквально сходят с ума.

"В настоящее время это - один из моих любимых отрывков", - призналась она и вспомнила, как "у Чендлера и Моники должен был быть роман на одну ночь в Лондоне".

"Но из-за реакции публики это стало началом их истории любви. В этой сцене, прежде чем мы начали сниматься, он прошептал мне забавную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был забавным и добрым", - подытожила Кортни.

Лиза Кудроу

Кудроу поблагодарила своего коллегу по съемочной площадке за то, что тот научил ее смеяться и любить.

Актриса вспомнила, как после съемок пилотной серии сериала "Друзья, как мы" (рабочее название телепроекта), Перри предложил всем актерам, которые в то время еще не были знакомы, сыграть в покер. И сделал он это так весело, что все стали близки.

"Спасибо, что заставил меня смеяться так, что все мои мышцы болели, а слезы текли по лицу каждый день. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И много "разговоров". Спасибо тебе за то, что ты появился на работе, когда тебе было плохо, а потом был совершенно блестящим. Спасибо за лучшие 10 лет, которые могут быть у человека", - написала Лиза.

Она отметила также, что благодарна Мэтью за доверие и за то, что благодаря ему она "узнала о милости и любви".

"Спасибо тебе за время, которое я провела с тобой, Мэтт", - подытожила звезда и добавила давнюю общую фотографию.

Настоящая дружба не зависит от времени (фото: instagram.com/lisakudrow)

Мэтт Леблан

Леблан почтил память своего друга и коллеги специальным "посланием".

"Мэтью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, - среди лучших в моей жизни. Было честью сниматься с тобой и называть тебя другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда", - подчеркнул актер.

Даже, несмотря на тяжелое событие, Мэтт не смог не пошутить и вспомнил, что Перри так и не успел отдать ему давний долг.

"Расправь свои крылья и лети, брат. Ты наконец-то свободен. Люблю тебя сильно. И считаю, что те 20 баксов, которые ты одолжил у меня, теперь точно останутся у тебя", - подытожил он.

Эти двое всегда умели рассмешить (фото: instagram.com/mleblanc)

Дэвид Швиммер

Швиммер поблагодарил бывшего товарища за общие годы работы и отметил, что увлекался его работой.

"Мэтти, спасибо за десять невероятных лет смеха и творчества. Я никогда не забуду твое безупречное чувство времени и подачи шуток. Ты мог взять прямую линию диалога и покорить ее своей воле. В результате получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно забавное, что это удивляет до сих пор", - вспомнил он.

Актер признался, что когда-то шесть незнакомцев "создали настоящую семью" именно благодаря большому сердцу Перри, которым он "щедро делился" с другими.

Кроме того, он поделился фотографией, которую назвал одной из самых любимых.

"Эта фотография из одного из моих любимых моментов с тобой. Теперь это заставляет меня улыбаться и скучать одновременно. Я представляю, как ты там, где-то наверху, в том же белом костюме, с руками в карманах, оглядываешься по сторонам: "Может ли быть еще больше облаков?", - подытожил Дэвид.

Настоящие мачо (фото: instagram.com/_schwim)