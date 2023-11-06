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Чендлер изменил Монике. Как Мэттью Перри изменил сюжет "Друзей" и спас своего персонажа

Понедельник 06 ноября 2023 15:46
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Чендлер изменил Монике. Как Мэттью Перри изменил сюжет "Друзей" и спас своего персонажа Перри не хотел огорчать зрителей (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Поклонники сериала "Друзья" сильно удивятся, когда узнают, что в одной из серий они могли увидеть настоящую драму. Оказывается, актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, спас зрителей от потрясения и своего персонажа от всеобщей ненависти.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ рассказывает, как актер изменил сюжет "Друзей".

Правда раскрылась после смерти Перри

Актриса Лиза Кеш, которая сыграла в одном из эпизодов пятого сезона сериала, лишь теперь решила рассказать, что изначально ее утверждали для более значимой роли. Она должна была появиться в серии, где Моника Геллар и Чендлер Бинг сильно ссорились, а сама она была в образе сотрудницы гостиницы Лас-Вегаса.

Кеш играла бы роль разлучницы. По сюжету, Чендлер мог с ней переспать после ссоры с Моникой. Однако эту сцену не показали.

Чендлер изменил Монике. Как Мэттью Перри изменил сюжет &quot;Друзей&quot; и спас своего персонажа

Чендлер и Моника (скриншот)

Почему Перри отказался от "измены"

Актер, узнав о планах сценаристов, был зол. Он понимал, что зрители никогда не простят его персонажа, если тот изменит Монике. Перри отправился к создателям сериала сразу же после репетиции той самой сцены и заявил, что ее нужно вырезать.

По словам Кеш, если б тогда актер не вмешался, ее карьера могла бы получить стремительный виток. Однако она не обижается на Перри, ведь тот "спасал" собственного персонажа и весь сюжет сериала.

10 самых интересных образов Мэттью Перри в культовом сериале &quot;Друзья&quot;

Актеры на съемках (кадр из сериала "Друзья")

Смерть Мэттью Перри - что известно

Зезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер 29 октября. Тело актера нашли в джакузи, у него дома. Экс-невеста актера со слезами отреагировала на его смерть. Она отметила, что очень любила Перри.

Со звездой сериала простились 4 ноября. Его похоронили в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее мы рассказывали о ярких ролях Мэттью Перри, о которых вы могли не знать.

Также стало известно, что экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за несколько дней до трагедии.

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