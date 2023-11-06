Чендлер изменил Монике. Как Мэттью Перри изменил сюжет "Друзей" и спас своего персонажа

Поклонники сериала "Друзья" сильно удивятся, когда узнают, что в одной из серий они могли увидеть настоящую драму. Оказывается, актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга, спас зрителей от потрясения и своего персонажа от всеобщей ненависти.

Правда раскрылась после смерти Перри

Актриса Лиза Кеш, которая сыграла в одном из эпизодов пятого сезона сериала, лишь теперь решила рассказать, что изначально ее утверждали для более значимой роли. Она должна была появиться в серии, где Моника Геллар и Чендлер Бинг сильно ссорились, а сама она была в образе сотрудницы гостиницы Лас-Вегаса.

Кеш играла бы роль разлучницы. По сюжету, Чендлер мог с ней переспать после ссоры с Моникой. Однако эту сцену не показали.

Чендлер и Моника (скриншот)

Почему Перри отказался от "измены"

Актер, узнав о планах сценаристов, был зол. Он понимал, что зрители никогда не простят его персонажа, если тот изменит Монике. Перри отправился к создателям сериала сразу же после репетиции той самой сцены и заявил, что ее нужно вырезать.

По словам Кеш, если б тогда актер не вмешался, ее карьера могла бы получить стремительный виток. Однако она не обижается на Перри, ведь тот "спасал" собственного персонажа и весь сюжет сериала.

Актеры на съемках (кадр из сериала "Друзья")

Смерть Мэттью Перри - что известно

Зезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер 29 октября. Тело актера нашли в джакузи, у него дома. Экс-невеста актера со слезами отреагировала на его смерть. Она отметила, что очень любила Перри.

Со звездой сериала простились 4 ноября. Его похоронили в Лос-Анджелесе.