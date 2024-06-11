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"Мы готовимся". Женя Кот рассекретил стоимость предстоящих родов жены

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф Женя Кот рассказал, в какую сумму ему обойдутся роды жены, гимнастки Натальи Татаринцевой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий участника "Танцев со звездами" для "Люкс ФМ".

Подробности

По словам Кота, его возлюбленная будет рожать в частной клинике. Стоимость родов в целом - более 2000 долларов.

"Честно, мы не волнуемся, прикалываемся. Готовимся. Кроватка есть, всевозможные люльки, коляски, кресла - этого всего полгаража. Мы платим за роды. В общем, более двух тысяч долларов. Споров по выбору имени нет. Где-то мы не соглашаемся, но мы прислушиваемся друг к другу", - поделился Евгений.

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

"У нас уже есть одно имя, которое нам нравится. Однако мы думаем, не будет ли это нашей прихотью. Все же это имя ребенка на всю жизнь", - добавил он.

К слову, звезда говорит, что уже готовит подарок на выписку для Натальи.

"Она захотела кольцо. Мы подобрали, какое она хочет, я уже заказал и оно изготавливается. Кольцо украинского бренда SOLO by из бриллиантов, выращенных в Украине", - признался танцор.

 

Напомним, супруги пытались забеременеть в течение четырех лет.

Поэтому пара обратилась к врачам, поставившим неутешительный диагноз - бесплодие. Они даже начали серьезно задумываться об искусственном оплодотворении.

Однако в конце концов решили просто подождать.

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