"Мы слышим взрывы". Известный украинский певец оказался в эпицентре теракта в Дублине

По словам артиста, стычки происходили недалеко от площадки, где он должен был выступать.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

"Сейчас 23 ноября, 20:10 по местному времени, мы находимся в городе Дублин, где должны были проводить благотворительный концерт. На соседней улице от нашей площадки, в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы", - сказал Артем.

Также он добавил, что концерт не состоится, и попросил поклонников сохранять спокойствие.

"Для безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности". ", - подытожил Пивоваров.

В четверг, 23 ноября, в центре города Дублин вооруженный ножом мужчина ранил пятерых человек рядом со школой - двоих взрослых и троих детей. Молодая женщина и 5-летняя девочка получили серьезные ранения.

Через несколько часов на улицы ирландской столицы вышли люди. Толпа, скандировавшая антииммигрантские лозунги, столкнулась с полицейскими.

Thoughts and prayers для тех детей и bystanders, которые были начисто attacked today outside a school on Parnell Square. Слово о том, что на байдарках, которые штурхнули и расстроили madman. И медицинские услуги, которые подходят к сцене. #Parnell #Parnellsquare pic.twitter.com/2xMXYd9nml— TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) November 23, 2023