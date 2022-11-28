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"Мы вас не боимся": семья-опекун троих детей показала, как подготовилась к блэкауту

Семья под Киевом готова к блэкауту (коллаж РБК-Ккраина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области живет семья, которая стала опекуном троих детей с оккупированных территорий. Наталия с супругом дала детям новый шанс на жизнь. Сейчас люди рассказали, как готовятся к возможному блэкауту.

Об истории отважной и смелой семьи рассказали в сети.

История семьи из Киевской области

Наталия живет с семьей в большом доме в Киевской области. Каждые четыре часа у них выключают электричество. Семья купила в жилище генератор, который подключает через приложение в телефоне. В подвале Наталия с мужем обустроили спальню для детей, там есть все необходимое и свет, при надобности.

"Мы с дровами. Продолжайте нас бомбить, мы вас не боимся", - говорит Наталия.

Сейчас на попечении семьи - трое несовершеннолетних детей, двое из Херсонской области, девочка из Крыма. Они очень боятся звуков обстрелов, поэтому в подвале обустроена комната для них со всеми удобствами.

Также Наталия закупила в дом фонари, которые заряжаются, дрова, буржуйку - на крайний случай.

"Месяц-полтора мы сможем продержаться, с теми запасами, что у нас есть. Но я понимаю, что не больше этого времени", - рассказала Наталия.

Отметим, что сама семья родом из Крыма и категорически не поддерживает российскую агрессию.

Наталия с тремя приемными детьми с оккупированных территорий (Скриншот из видео)

Как мы ранее писали, в Хмельницком родился мальчик-рекордсмен во время блекаута.

Напомним, что украинцев предупредили об угрозе новых терактов РФ.

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блекаут