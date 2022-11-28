"Ми вас не боїмося": сім'я-опікун трьох дітей показала, як підготувалася до блекауту

Історія сім'ї з Київської області

Наталія живе із сім'єю у великому будинку на Київщині. Кожні чотири години у них вимикають електрику. Сім'я купила в оселю генератор, який підключає через додаток у телефоні. У підвалі Наталія з чоловіком облаштували спальню для дітей, там є все необхідне та світло, за потреби.

"Ми з дровами. Продовжуйте нас бомбити, ми вас не боїмося", - каже Наталія.

Зараз під опікою сім'ї - троє неповнолітніх дітей, двоє з Херсонської області, дівчинка з Криму. Вони дуже бояться звуків обстрілів, тому у підвалі облаштовано кімнату для них з усіма зручностями.

Також Наталія закупила до будинку ліхтарі, які заряджаються, дрова, буржуйку – на крайній випадок.

"Місяць-півтора ми зможемо протриматися, з тими запасами, що у нас є. Але я розумію, що не більше за цей час", - розповіла Наталія.

Зазначимо, що сама родина родом із Криму і категорично не підтримує російську агресію.

Наталія з трьома прийомними дітьми з окупованих територій (Скріншот із відео)