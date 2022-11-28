"Ми вас не боїмося": сім'я-опікун трьох дітей показала, як підготувалася до блекауту

На Київщині живе родина, яка стала опікуном трьох дітей із окупованих територій. Наталія із чоловіком дала дітям новий шанс на життя. Наразі люди розповіли, як готуються до можливого блекауту.
Про історію відважної та сміливої родини розповіли у мережі.
Наталія живе із сім'єю у великому будинку на Київщині. Кожні чотири години у них вимикають електрику. Сім'я купила в оселю генератор, який підключає через додаток у телефоні. У підвалі Наталія з чоловіком облаштували спальню для дітей, там є все необхідне та світло, за потреби.
"Ми з дровами. Продовжуйте нас бомбити, ми вас не боїмося", - каже Наталія.
Зараз під опікою сім'ї - троє неповнолітніх дітей, двоє з Херсонської області, дівчинка з Криму. Вони дуже бояться звуків обстрілів, тому у підвалі облаштовано кімнату для них з усіма зручностями.
Також Наталія закупила до будинку ліхтарі, які заряджаються, дрова, буржуйку – на крайній випадок.
"Місяць-півтора ми зможемо протриматися, з тими запасами, що у нас є. Але я розумію, що не більше за цей час", - розповіла Наталія.
Зазначимо, що сама родина родом із Криму і категорично не підтримує російську агресію.
Наталія з трьома прийомними дітьми з окупованих територій (Скріншот із відео)
Як ми раніше писали, у Хмельницькому народився хлопчик-рекордсмен під час блекауту.
Нагадаємо, що українців попередили про загрозу нових терактів РФ.