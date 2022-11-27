В Хмельницком родился мальчик-рекордсмен во время блекаута: фото

В Хмельницком родился мальчик-богатырь во время массовых отключений света. Вес малыша свыше 6 килограмм, и он стал шестым ребенком в многодетной семье.

Малыш-рекордсмен родился в Хмельницком областном перинатальном центре 24 ноября, когда почти вся Украина находилась без электроэнергии. В этот день, кроме малыша-богатыря родилось еще двое детей.

Мама малыша Оксана Головач признается, что они с мужем зачали дитя 24 февраля - в день полномасштабного вторжения. И ровно через 9 месяцев родился мальчик.

"Так вышло, что именно в феврале, и точно 24-го. Так вышло у нас. И это шестой ребенок. У меня есть: мальчик, девочка, мальчик, девочка и мальчик, и мальчик снова родился. Я б сказала, что мы не думали, чтобы зачать, а у нас так вышло, так Бог дал. И родить - так тоже Господь дал, что родила 24-го", - рассказала Оксана.

Новорожденного мальчика назвали Лука - в честь Луки Крымского Войно-Ясинецкого. Это известный врач, хирург и епископ. В семье его очень уважают и в его честь назвали сына.

Фото: Суспільне. Хмельницкий

О том, что станут снова родителями, Оксана и Николай Головач узнали в апреле. Женщина признается, что ей стало страшно рожать малыша во время войны.

"Немного испугалась, поэтому начала падать и плакать, что война и тут забеременела. Но ничего, с Божьей помощью перенесла и это. Как говорят, мальчики родятся - Бог знает, что дает", - говорит Оксана.

Старшие дети появлению братика очень обрадовались. Самому старшему сыну Головач - двадцать первый год, далее дочери - 19 лет. Все дети в семье были крупными, но Лука побил все рекорды - 6400.

Как рассказала заместитель директора Хмельницкой областной больницы Лариса Притуляк, за 12 лет работы областного перинатального центра, такой богатырь появился впервые.

"Родился ребенок-рекордсмен по весу - мальчик Лука. У нас перед этим был ребенок, который родился с весом 5 кг 300 г. А это - практически 6400, намного больше. Роды завершились операцией кесарево сечение, потому что плод-гигант, и мама сама не могла родить этого мальчика. Перед этим женщина самостоятельно родила 5300. Но операция прошла нормально, без осложнений, хороший малыш. Мама и ребенок себя нормально чувствуют", - рассказала Притуляк.