Названо п'ять ознак того, що людина імітує емоції: будьте обережні

Люди часто імітують емоції, щоб приховати свої справжні почуття або ж - гнів і розчарування. Така поведінка є способом імітації, оскільки це створює у співрозмовника спотворене уявлення.

За якими п'ятьма ознаками можна зрозуміти, що людина імітує емоції, розповіла психолог Сьюзан Краусс Вітборн у своєму блозі .

Як стверджує психолог, такі люди в душі переживають одні емоції, а на поверхні вони показують підроблений настрій. Існує навіть спеціальний термін - surface acting (поверхнева гра).

За даними різних досліджень, 75% спілкування на роботі - це поверхневі ігри.

Найчастіше співрозмовник приховує гнів і розчарування, тому, що це може не сподобатися іншій людині. Він показує посмішку і дружелюбність, а в душі у нього роздратування.

По суті, таку поведінку можна зарахувати як обман співрозмовника, оскільки запорука здорових взаємин – це чесний обмін почуттями та емоціями.

Емоції не відповідають ситуації

Людина посміхається, хоча їй зробили щось неприємне або чітко показали владу над нею. В реальності тут повинні були проявитися негативні почуття, але на поверхні їх немає.

Дискомфорт

При дискомфортної ситуації людина не показує, що їй неприємно. Її поведінка явно позбавлена природності, грає на публіку і часом переграє. І інші відчувають явну незручність.

Напруга в голосі, міміці та позах

При маскуванні злості або страху, люди видають себе невербальними реакціями. Їх емоції по суті витікають в тіло. При цьому голос низький, поза напружена, губи стиснуті.

Вигідна імітація емоцій

Придушити справжні почуття не так вже й просто. І часто це роблять заради вигоди - щоб отримати схвалення, чайові, уникнути гострої критики. Але потрібно враховувати контекст ситуації.

Людина випадає зі спілкування

Довго прикидатися і показувати себе тим, ким не є насправді – дуже складна і напружена робота. Тому людина починає відключатися і йти всередину себе. Вона перестає чути інших людей.