Ці поради допоможуть жінкам стати впевненіше в ліжку: лайфхаки для скромниць

Бути розкутою в інтимній сфері буває дуже складно. І часто жінки абсолютно не розуміють, що саме їм потрібно зробити.

Сексолог Колбі Мері Зонгол дала кілька порад, які точно допоможуть стати більш розкутими в ліжку будь-якій жінці. Про це пише Lifehacker.

Робіть те, що вмієте

Навіть при сильній невпевненості та сумнівах у своїх сексуальних навичках, знайдеться хоча б одна річ, в якій ви хороші. Ви можете не бути гуру в оральних пестощах, але при цьому відмінно цілуєтеся або володієте майстерністю ласкою руками.

Приділіть час вивченню того, що ви вмієте і що вам насправді подобається. Перевірте свої знання на партнері та думайте про те, що ви подарували йому відмінні ночі.

Пробуйте щось нове

Коли ви знайшли впевненість в одній області, починайте пробувати що-небудь ще. Просто спробуйте і не потрібно відразу прагнути до відмінних результатів - практикуйте нове для розваги.

Навіть зміна звичного сексуального сценарію зробить вашу близькість з партнером більш цікавою і позбавить від однотипності.

Сміятися

Техніки та навички в сексі вже давно не вирішують все. Секс робить хорошим ваше ставлення до нього. Якщо ви вмієте отримувати від нього задоволення, посміятися, якщо щось пішло не так - успіх у ваших руках.

Зосередьтеся на тому, що любите у своєму тілі

Ми найчастіше замислюємося про недоліки свого тіла і не помічаємо гідності. Подивіться на себе в дзеркало і сфокусуйтеся на тому, що вам подобається у вашому тілі та обличчі.

А на особливості, які не викликають захват – не звертайте уваги.

Носіть те, що підвищує вашу впевненість

Секретна зброя будь-якої жінки - якщо на ній надіта річ, яка їй дуже подобається, вона автоматично стає більш впевненою в собі.

Якщо ви вважаєте, що шалено гарні з помадою - нафарбуйте губи перед постіллю. Якщо запах вашого лосьйону зводить з розуму - використовуйте його. Неважливо, що саме змушує відчувати себе чудово - використовуйте це!

Повторюйте мантру

Озбройтеся мантрою, яка зможе вселити в вас впевненість. Це допоможе вам повірити в себе набагато швидше. Наприклад:"Я сексуальна".

Записуйте її в щоденник, повторюйте щодня перед дзеркалом, розміщуйте стікери зі словами по всій квартирі. Чим частіше ви це чуєте, тим сильніше в це вірите.