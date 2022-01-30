Ці поради допоможуть жінкам стати впевненіше в ліжку: лайфхаки для скромниць
Бути розкутою в інтимній сфері буває дуже складно. І часто жінки абсолютно не розуміють, що саме їм потрібно зробити.
Сексолог Колбі Мері Зонгол дала кілька порад, які точно допоможуть стати більш розкутими в ліжку будь-якій жінці. Про це пише Lifehacker.
Робіть те, що вмієте
Навіть при сильній невпевненості та сумнівах у своїх сексуальних навичках, знайдеться хоча б одна річ, в якій ви хороші. Ви можете не бути гуру в оральних пестощах, але при цьому відмінно цілуєтеся або володієте майстерністю ласкою руками.
Приділіть час вивченню того, що ви вмієте і що вам насправді подобається. Перевірте свої знання на партнері та думайте про те, що ви подарували йому відмінні ночі.
Пробуйте щось нове
Коли ви знайшли впевненість в одній області, починайте пробувати що-небудь ще. Просто спробуйте і не потрібно відразу прагнути до відмінних результатів - практикуйте нове для розваги.
Навіть зміна звичного сексуального сценарію зробить вашу близькість з партнером більш цікавою і позбавить від однотипності.
Сміятися
Техніки та навички в сексі вже давно не вирішують все. Секс робить хорошим ваше ставлення до нього. Якщо ви вмієте отримувати від нього задоволення, посміятися, якщо щось пішло не так - успіх у ваших руках.
Зосередьтеся на тому, що любите у своєму тілі
Ми найчастіше замислюємося про недоліки свого тіла і не помічаємо гідності. Подивіться на себе в дзеркало і сфокусуйтеся на тому, що вам подобається у вашому тілі та обличчі.
А на особливості, які не викликають захват – не звертайте уваги.
Носіть те, що підвищує вашу впевненість
Секретна зброя будь-якої жінки - якщо на ній надіта річ, яка їй дуже подобається, вона автоматично стає більш впевненою в собі.
Якщо ви вважаєте, що шалено гарні з помадою - нафарбуйте губи перед постіллю. Якщо запах вашого лосьйону зводить з розуму - використовуйте його. Неважливо, що саме змушує відчувати себе чудово - використовуйте це!
Повторюйте мантру
Озбройтеся мантрою, яка зможе вселити в вас впевненість. Це допоможе вам повірити в себе набагато швидше. Наприклад:"Я сексуальна".
Записуйте її в щоденник, повторюйте щодня перед дзеркалом, розміщуйте стікери зі словами по всій квартирі. Чим частіше ви це чуєте, тим сильніше в це вірите.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог розкрила самі "соромні" сексуальні фантазії чоловіків і жінок.
А також розповідали про те, які найчастіші помилки роблять чоловіки під час прелюдії.