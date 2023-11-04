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Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе. Кто пришел попрощаться со звездой "Друзей" (фото, видео)

Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

54-летнего актера Мэттью Перри провели в последний путь в кругу его близких и коллег из сериала "Друзья". Траурная служба состоялась на частном и известном кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, где свой вечный покой нашли множество знаменитых личностей, среди которых Майкл Джексон и Элизабет Тейлор.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.

В Лос-Анджелесе похоронили Мэттью Перри

Символично, что кладбище Форест-Лоун расположено менее чем в миле от студии Warner Bros, где снимали сериал "Друзья".

Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе (фото: скриншот с видео)

Американские таблоиды сообщили о мероприятии, опубликовав фотографии присутствующих, сделанные издалека.

По данным издания TMZ, с актером пришли попрощаться все пять его коллег из сериала "Друзья", которые исполнили вместе с Перри главные роли: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе (фото: скриншот с видео)

Несколькими днями ранее они выпустили совместное заявление по поводу смерти Перри.

Не церемонии прощания также присутствовали отец актера, Джон Беннетт Перри, и его отчим Кот Моррисон.

Всего на похороны пришли около 20 человек.

 

Напомним, Мэттью Перри нашли мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Причину смерти актера пока установить не удалось: продолжаются дополнительные экспертизы, в том числе токсикологическая проверка.

Недавно на смерть Мэттью Перри отреагировала его экс-невеста.

Также мы рассказывали, что известный экстрасенс предсказал трагедию с актером за несколько дней до того, как он утонул в гидромассажной ванне.

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