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Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі. Хто прийшов попрощатись із зіркою "Друзів" (фото, відео)

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

54-річного актора Меттью Перрі провели в останню дорогу у колі його близьких і колег із серіалу "Друзі". Траурна служба відбулася на приватному і відомому кладовищі Форест-Лоун у Лос-Анджелесі, де свій вічний спочинок знайшли безліч знаменитих особистостей, серед яких Майкл Джексон і Елізабет Тейлор.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

У Лос-Анджелесі поховали Меттью Перрі

Символічно, що кладовище Форест-Лоун розташоване менш ніж за милю від студії Warner Bros, де знімали серіал "Друзі".

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)

Американські таблоїди повідомили про захід, опублікувавши фотографії присутніх, зроблені здалеку.

За даними видання TMZ, з актором прийшли попрощатись всі його п'ять колег з серіалу "Друзі", які виконали разом із Перрі головні ролі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)

За декілька днів до цього вони випустили спільну заяву з приводу смерті Перрі.

Не церемонії прощання також були присутні батько Перрі, Джон Беннетт Перрі, і його вітчим Кіт Моррісон.

Загалом на похорон прийшли близько 20 людей.

 

Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня. Причину смерті актора поки встановити не вдалося: тривають додаткові експертизи, зокрема токсикологічна перевірка.

Нещодавно на смерть Меттью Перрі відреагувала його екс-наречна.

Також ми розповідали, що відомий екстрасенс передбачив трагедію з актором за кілька днів до того, як він потонув у гідромасажній ванні.

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