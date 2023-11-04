Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі. Хто прийшов попрощатись із зіркою "Друзів" (фото, відео)

У Лос-Анджелесі поховали Меттью Перрі

Символічно, що кладовище Форест-Лоун розташоване менш ніж за милю від студії Warner Bros, де знімали серіал "Друзі".

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)

Американські таблоїди повідомили про захід, опублікувавши фотографії присутніх, зроблені здалеку.

За даними видання TMZ, з актором прийшли попрощатись всі його п'ять колег з серіалу "Друзі", які виконали разом із Перрі головні ролі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.

Меттью Перрі поховали у Лос-Анджелесі (фото: скріншот з відео)

За декілька днів до цього вони випустили спільну заяву з приводу смерті Перрі.

Не церемонії прощання також були присутні батько Перрі, Джон Беннетт Перрі, і його вітчим Кіт Моррісон.

Загалом на похорон прийшли близько 20 людей.

Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня. Причину смерті актора поки встановити не вдалося: тривають додаткові експертизи, зокрема токсикологічна перевірка.