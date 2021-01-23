Українцям у лютому знизять ціну на газ на третину: кому саме

Тарифи на газ (Ілюстративне фото: inshe.tv)

В Україні сума у платіжках за газ у лютому знизиться на 491 гривню для певної категорії громадян. Крім того, вдасться заощадити ще 228 гривень, оскільки компанії-монополісти не підвищать тарифи.

Про це заявив виконувач обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Чиновник уточнив, що мова йде про домогосподарства, які споживають газ для індивідуального опалення.

Також глава Міненерго наголосив, що в результаті в лютому для них ціна на газ буде знижена на третину.

"Для категорії населення, яка найбільш вразлива до підвищення ціни на газ - а це категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення - сума платіжки знизиться в лютому в порівнянні з січнем на 500 гривень. Замість того щоб монополісти підняли цю ціну для них і платіжки були плюс 230 гривень. Тобто ефект для кожного домогосподарства в місяць - 720 гривень", - заявив Вітренко.

Чиновник додав, що для багатьох українців це велика сума.

У Міненерго розповіли, скільки українці заощадять на газі в лютому (фото: скріншот)

Раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили ціну на газ в 6,99 гривні за кубометр і заявили, що потрібно платити субсидії.

Також ми писали про те, що нещодавно експерт розповіла, як можна знизити цифру в платіжці за опалення.

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу "Свобода слова Савіка Шустера" теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.

Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?

Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.

Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.

Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.