Метро в Києві готують до запуску: названі дві важливі дати

Метро Києва та інших українських міст, закрите на карантин через коронавірус з 17 березня, готують до запуску. Джерела назвали дві дати поетапного відкриття метрополітену. Все, що про це відомо - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що мер Харкова Геннадій Кернес всупереч постановам Кабміну і п'ятиетапному плану Шмигаля по виходу з карантину вирішив піти іншим шляхом і вже оголосив, що Харківський метрополітен поїде 12 травня.

Прем'єр-міністр же каже, що метро повноцінно запрацює лише на четвертому, передостанньому етапі виходу з карантину, коли ситуація з коронавірусом буде повністю контрольованою.

План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)

У Міністерстві охорони здоров'я називають терміни - кінець червня - початок липня, а в Офісі президента стверджують, що метрополітен будуть відкривати самим останнім з усіх видом транспорту.

В тестовому режимі метрополітен відкриють вже дуже скоро - 12 травня, пише "Апостроф". Це стане першим етапом запуску метро. Під час дії такого режиму підземка працюватиме за спецперепустками для медиків, рятувальників, силовиків і так далі.

"Якщо не буде різкого зростання захворюваності, то на наступному тижні метро запрацює в тестовому режимі", - зазначив співрозмовник.

Що стосується повноцінного відкриття метро - другого етапу - тут все буде залежати від того, чи буде сплеск захворюваності коронавірусом. Якщо епідемія піде на спад, метрополітен може запрацювати вже через місяць після початку тестового запуску, тобто з 12 червня.

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