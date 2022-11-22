На случай длительных отключений света. По всей Украине развернут "пункты несокрушимости"

В Украине подготовлено уже более четырех тысяч "Пунктов несокрушимости". На случай продолжительных отключений света люди смогут посетить их и получить бесплатные базовые услуги, а именно интернет, тепло, воду и прочее.

"Развертываем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше", - заявил президент.

По его словам, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за час поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости". Там круглосуточно и бесплатно будут предоставляться все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Пункты будут работать обязательно - при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Президент заявил, что работает специальный сайт, на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

"Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму", - добавил президент.