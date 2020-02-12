У метро Києва запустять довгоочікувану послугу: вже в березні

В київському метро з'явиться довгоочікувана для пасажирів послуга - 4G інтернет. Столична влада повідомила, що запустять зв'язок вже в березні, але поки тільки на 8 станціях метро. До кінця 2020 року планується запустити інтернет на всіх гілках підземки. Про це повідомляється на сайті КМДА.

На даний момент вже узгоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном, і операторами була надана необхідна технічна документація.

Пасажирам повідомляють, що в березні 2020 року заплановано старт 4G на перших станціях метро: "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь".

Повністю метрополітен покриють інтернетом до кінця 2020 року. Мобільні оператори України виділили на таку модернізацію близько 20 мільйонів гривень.

На даний момент залишається відкритим питання оренди, адже Київрада ще не визначилася, яку ціну оператори будуть платити за доступ до інфраструктури.

Варто відзначити, що підрядником 4G в Україні стала китайська компанія Huawei спільно з "Київським метрополітеном".