У Києві викрили злочинну групу:" кришували " нелегальну торгівлю в підземних переходах

Правоохоронці викрили злочинну групу в Києві, яка "кришувала" нелегальну торгівлю в підземних переходах. До її складу входили діючі та колишні депутати Київської міської ради.

"Київською міською прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Києві та Київській області проведено обшуки в учасників злочинної групи, які спільно зі службовцями КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів із суб'єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у підземних переходах на території центральних районів міста Київ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в злочинне угрупування входили 20 осіб, в тому числі екс-депутат Верховної ради, а також діючі та колишні депутати Київської міської ради. За попередньою інформацією, щомісячний оборот групи становив від 5 до 7 млн гривень доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих в підземних пішохідних переходах станцій метро в Шевченківському, Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Слідство встановило, що починаючи з 2012 року Київська державна міська адміністрація (КМДА) передала в користування "інвесторам" 228 підземних пішохідних переходів. Серед висунутих КМДА умов - обов'язок приватних фірм самим здійснювати ремонт і прибирання підземних переходів, а також боротися в них зі стихійною торгівлею. При цьому їм було надано право безконтрольно встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки в будь-якій кількості, без обмежень.

Одним з таких "інвесторів" в 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій. Він контролював значну кількість посередницьких структур, які здавали ці торгові площі в суборенду. При цьому жодна з фірм не дотрималася своїх зобов'язань - не ремонтувати переходи.

У 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже всі зазначені інвестиційні договори як є уявними і спрямованими на приховування угод з оренди об'єктів комунального майна.

Незважаючи на це, з 2016 року і по теперішній час учасниками злочинної групи відбуваються дії, спрямовані на незаконне вимагання та отримання грошових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю в підземних пішохідних переходах.

Згідно розподілених ролей, учасники злочинної групи, систематично щомісяця збирали плату з "орендарів" і забезпечували їх діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм платили окремо. Розмір щомісячної плати з однієї торгової точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тисяч гривень.

За даними слідства, до схеми "кришування" нелегальної торгівлі в підземних переходах причетний колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань, за що він регулярно отримує грошові кошти від членів угруповання.

12 травня було проведено 14 обшуків, в тому числі за місцем проживання депутата Київської міської ради, який, за оперативною інформацією організував і контролював вказану злочинну схему. Також обшуки пройшли у колишнього народного депутата і його довіреної особи - одного з керівників Федерації боксу України.

В ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти в сумі близько 350 тисяч доларів, в тому числі 250 тисяч - у екс-депутата Верховної Ради.

За результатами проведених в рамках кримінального провадження слідчих дій, в підземних переходах станцій метро "Либідська" і "Арсенальна" почався масовий демонтаж торгових точок і МАФів.

Фото: обшуки у фігурантів справи про кришування незаконної торгівлі в підземних переходах Києва (gp.gov.ua)