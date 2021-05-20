У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станцій
Фото: у метро Києва утворилася тиснява (Віталій Носач, РБК-Україна)
20 травня в метро Києва знову спостерігався небувалий аншлаг. Так, мова йде про дві станції "Вокзальну і "Позняки".
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"З тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення людей - навпаки вийшло. Київ. Вокзальна", - підписав відео автор.
У Києві на метро "Вокзальна" виникла тиснява
Зазначимо, що стовпотворіння в підземці спостерігалося також на станції метро "Позняки".
У Києві на метро "Позняки" сталася тиснява (фото з коментарів)
У коментарях українці відреагували на "пробки" в метро.
- Для уникнення скупчення людей потрібно забезпечити необхідну пропускну здатність. І для жлобів вішати таблички з інструкцією, а то вони без поняття, що там робити на тій станції. І Каса повинна бути не одна.
- Ну ок, на вулиці шанс заразитися в реалі менше, ніж в замкнутому просторі. Але в метро ніби як вентиляція, всі справи.
- Блін, якщо так подумати, то всім послати на це все їм найголовніше дістатися куди треба і все, а карантинні умови вже ні до чого.
Як ми раніше повідомляли, правоохоронці викрили злочинну групу в Києві, яка "кришувала” нелегальну торгівлю в підземних переходах. До її складу входили діючі та колишні депутати Київської міської ради.