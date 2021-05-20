ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станцій

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 травня 2021 10:23
У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станцій Фото: у метро Києва утворилася тиснява (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

20 травня в метро Києва знову спостерігався небувалий аншлаг. Так, мова йде про дві станції "Вокзальну і "Позняки".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"З тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення людей - навпаки вийшло. Київ. Вокзальна", - підписав відео автор.

У Києві на метро "Вокзальна" виникла тиснява

Зазначимо, що стовпотворіння в підземці спостерігалося також на станції метро "Позняки".

У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станційУ Києві на метро "Позняки" сталася тиснява (фото з коментарів)

У коментарях українці відреагували на "пробки" в метро.

  • Для уникнення скупчення людей потрібно забезпечити необхідну пропускну здатність. І для жлобів вішати таблички з інструкцією, а то вони без поняття, що там робити на тій станції. І Каса повинна бути не одна.
  • Ну ок, на вулиці шанс заразитися в реалі менше, ніж в замкнутому просторі. Але в метро ніби як вентиляція, всі справи.
  • Блін, якщо так подумати, то всім послати на це все їм найголовніше дістатися куди треба і все, а карантинні умови вже ні до чого.

Як ми раніше повідомляли, правоохоронці викрили злочинну групу в Києві, яка "кришувала” нелегальну торгівлю в підземних переходах. До її складу входили діючі та колишні депутати Київської міської ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя метро
LITE
Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини