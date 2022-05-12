У Києві відновили повноцінний рух червоною гілкою метро
Фото: у Києві відновили повноцінний рух червоною гілкою метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сьогодні, 12 травня, у столичному метро було тимчасово обмежено рух на станціях "Дніпро" та "Гідропарк". Червону гілку було відновлено повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
В КМДА відзначають:
- метро працює для перевезень із 6:30 до 20:00;
- під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою на "червоній" лінії повністю призупиняють, а потяги на "зеленій" - не курсують через Південний міст.
Причини обмеження руху червоною гілкою наразі невідомі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро.
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