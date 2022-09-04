ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Метро у Києві відзавтра ходитиме частіше

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 вересня 2022 09:39
Метро у Києві відзавтра ходитиме частіше Фото: у Києві скорочують інтервал руху поїздів метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Столичний метрополітен відзавтра скоротить інтервал руху потягів. У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у міжпікові години інтервал руху метро буде до 6 хвилин. Графік руху потягів та режим роботи станцій можна дізнатися за посиланням.

Як працює метро у Києві

Зараз метрополітен у столиці працює з 6:00 до 22:00. Водночас підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Графік підземки був змінений через війну. Перехідні станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, а потяги проїжджають їх без зупинки. Також не працюють наземні станції "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці.

Під час повітряної тривоги поїзди курсують лише підземними ділянками.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

  • при вході в метрополітен обов’язково потрібно мати документ-посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
  • уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Нагадаємо, що у громадському транспорту Києва можуть ввести оплату проїзду картою.

Крім того, у столиці громадський транспорт буде зупинятися під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"