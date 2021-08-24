У метро Києва зламався ескалатор через велику кількість людей: утворилася тиснява

На відео видно, як натовп на "Театральній" невеликими кроками просувається до ескалатора.

Також повідомляється, що станції "Театральна" і "Площа Льва Толстого" працюють тільки на вихід.

Зазначимо, що на честь свята частина центральних станцій буде закрита на вхід в певні години, а роботу метрополітену та наземного транспорту продовжили на дві години.

Від початку руху до 13:00 буде закрита на вхід і вихід станція "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і станцією "Хрещатик". Потяги курсуватимуть без зупинок.

З 8:00 до 13:00 буде закрита на вхід і вихід станція метро "Хрещатик" (з боку Алеї Героїв Небесної Сотні).

В урочистому заході візьмуть участь понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектора. Також буде 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.