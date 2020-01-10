У метро Києва сталася НП: з'явилося тривожне повідомлення

В метро Києва стався колапс у п'ятницю, 10 січня. Станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. Також недоступний прохід в підземний перехід біля станції. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. Справа в тому, що працівникам підземки надійшла інформація про замінування станції. Зараз там проводять повну перевірку.

"Увага! Станція "Майдан Незалежності" + пересадка на "Хрещатик" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - напсиали на сторінці відомства.

Як ми раніше писали, біля станції метро "Харківська" у Києві люди помітили величезна кількість щурів. Цікаво, що гризуни бігають по сходах підземного переходу і абсолютно не бояться проходять пасажирів підземки.

У київському метро відривалась пасажирка: курйозний момент потрапив на відео

Також ми писали, як у метро Києва трапилася надзвичайна подія - дівчину затягло в ескалатор. Незважаючи на постійні попередження чергових по станції не сидіти на пересувних щаблях, дівчина вирішила послухатися.