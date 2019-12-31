У метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встати

В метро Києва сталася надзвичайна подія - дівчину затягло в ескалатор. Незважаючи на постійні попередження чергових по станції не сидіти на пересувних східцях, дівчина вирішила ослухатися. Про це повідомив Київ Оперативний на Facebook-сторінці.

НП сталася на станції метро Хрещатик. На щастя, все обійшлося лише розірваним ззаду пуховиком, дівчина не постраждала фізично. Повідомляється, що вона перебувала в нетверезому стані.

"П'яна дівчина вирішила сидячи проїхатися на ескалаторі, на станції метро Хрещатик, і не встигла вчасно встати", - йдеться у підписі до фото.

В метро Києва дівчину затягло в ескалатор (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях вдосталь позловтішалась над інцидентом, запропонувавши дівчині повторити "подвиг" влітку, коли на ній не буде пуховика.

Добре, хоч нічого іншого не порвала.

Влітку ще нехай повторить. Люди сідниці оцінять в метро.

Дякую, давно так не сміялась.

Пора навчитися вибирати друзів - або горілка або розум!

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До речі, у метро Києва запустять мережу четвертого покоління, яка буде охоплювати всі станції і буде працювати навіть в тунелях. Інтернет 4G почне працювати на станціях метро Києва вже в червні 2020 року.