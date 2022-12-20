Ровенская преподавательница открыто пропагандировала "русский мир". Ее до сих пор не уволили

Преподаватель Ровенского государственного гуманитарного университета активно пропагандировала "русский мир". Также она публиковала в соцсетях посты в поддержку тоталитарных режимов.

Что известно о фанатке "русского мира"

Ольга Северова занимает должность заместителя декана по учебной работе факультета истории, политологии и международных отношений. Она продолжает работать в учебном заведении даже после того, как ей заинтересовались правоохранительные органы.

Северова еще в 90-х годах переехала из российского города Чита в Ровно. Сразу начала преподавать в университете предмет декабристского движения.

Женщина активно распространяла коммунистическую и нацистскую символику в соцсетях. Также пропагандировала коммунистический и националистический (нацистский) тоталитарные режимы.

В запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" Северова публиковала материалы с пророссийскими нарративами, демонстрировала свою антиукраинскую позицию и пропагандировала идеи "русского мира".

"Этой женщиной заинтересовались компетентные органы, но кто-то до сих пор держит у себя подозрение. И уже третью неделю это дело подвисло со всей доказательной базой. Более того, ее до сих пор не увольняют и не отстраняют от должности в РГГУ, что создает многочисленные конфликты внутри коллектива", - подчеркнула депутат.

Ольга Северова открыто поддерживала идеи "русского мира" в "Одноклассниках" (фото: facebook/BobrovskaMP)

Таким промедлением в решении профессиональной судьбы фанатки РФ возмутились пользователи Facebook. Комментировали данный пост даже бывшие студенты Северовой.

"Училась на историческом факультете этого вуза. На протяжении трех курсов она читала и вела курс "История славянских народов". Так вот на том курсе активно упаривается о ветвях "братских славянских народов": русских, белорусов и украинцев. Далее учебный материал плавно переходил в сплошную историю России, да, историю России, но под названием "История славянских народов", - прокомментировала бывшая студентка Ольга.

Другие выпускники заведения отмечают, что на парах преподавательница восхваляла Московское государство и рассказывала, какой "передовой страной оно было". Учебный материал подавал исключительно из советских материалов.